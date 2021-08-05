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Haber Giriş: 05.08.2021 - 14:19 | Son Güncelleme:

ÖABT sınava giriş belgeleri erişime açıldı... KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav detayları

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ÖABT sınava giriş belgeleri erişime açıldı... KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav detayları

2021-KPSS öğretmenlik alan bilgisi (ÖABT) sınava giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM'den gelen açıklama ile birlikte resmi internet sitesinde bilgiler yayınlandı.

15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (2021-ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 05 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-ÖABT sınavında adaylar sabah oturumu için saat 10.00’dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

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