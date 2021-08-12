ÖABT nedir, 2021 ÖABT ne zaman? Kimler ÖABT sınavına giriyor?

Geç başvuru gününde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav ücretini yatırma süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklanmaları gerekmektedir.



Sınava başvuruda HES kodu bilgisi istenecek. Bu kapsamda adayların, başvuru yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olması gerekiyor.

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) bu yıl 15 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşecek. Adaylar, 15 Ağustos'taki 2021-ÖABT sınavının sabah oturumu için saat 10.00, öğleden sonraki oturumu için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Peki, ÖABT nedir? Kimler ÖABT sınavına giriyor?

ÖABT açılımıyla “Açılımı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi”, öğretmen adaylarının girmek zorunda olduğu alan bilgisini nitelemektedir. Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenlerin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarının yanı sıra Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılması zorunludur.



ÖABT SINAV ALANI ADI VE KODU ÖABT’ye katılacak adaylar, bu alanda sınava katılacakları alanı ve kodunu yazacaklardır. ÖABT alanını değiştirmek isteyen adaylar, bu değişikliği başvuru süresi içinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir. Bu tarihten sonra değişiklik yapılamaz. 1) Türkçe 2) İlköğretim Matematik 3) Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 4) Sosyal Bilgiler 5) Türk Dili ve Edebiyatı 6) Tarih 7) Coğrafya 8) Matematik (Lise) 9) Fizik 10) Kimya 11) Biyoloji 12) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 13) Yabancı Dil (İngilizce) 14) Rehber Öğretmen 15) Sınıf Öğretmenliği 16) Okul Öncesi Öğretmenliği Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

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