O zorbaya müebbet istendi

Esertaş, Rajabov’un motosikleti ile olayın yaşandığı sitenin önüne geldi. Bu sırada Esertaş ile kurye arasında tartışma yaşandı. Esertaş, kuryeyi darp etmeye başladı. O esnada eşi ile evinde oturan polis memuru Osman Şahal (35) Esertaş’ı kuryeyi darp etmemesi için uyardı. Esertaş, Şahal’ı “Aşağı gel” diyerek çağırdı. 16 yıllık polis memuru Osman Şahal aşağı indi. Esertaş, Şahal’a saldırmaya başladı. Yaşanan arbedeye sitenin iki güvenlik görevlisi de müdahil oldu.

TEDAVİSİ AYLARCA SÜRDÜ

Esertaş, cebinden çıkardığı bıçakla Şahal’a saldırmaya başladı. Şahal’ı karnından ve sırtından bıçaklayan Esertaş, olaydan saatler sonra yakalandı. Hayati tehlike yaşayan Şahal hastaneye kaldırıldı. Tedavisi aylarca süren Şahal, uzun süre sonra normal yaşama dönebildi. Olaydan bir gün sonra Esertaş tutuklandı ve hakkında ‘kasten öldürme’ ve ‘basit yaralama’ suçlarından dava açıldı. Müebbet hapis istemi ile yargılanan Esertaş bugün, İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak.

Öte yandan polise verdiği ifadede kendisini darp eden Esertaş’tan şikâyetçi olan kurye Rajabov bu şikâyetinden vazgeçerek, kendisini darp eden kişiyi teşhis edemediğini öne sürdü.

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