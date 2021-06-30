O zorbaya ‘dur’ dediler

MANİSA Soma’daki maden faciasında 2 çocuğunun babası eşini kaybeden İ.Ç. 1.5 yıl önce Turgay Çelik ile evlendi. 4 ay önce de bir kızı oldu. İ.Ç. evlilikleri süresince şiddet gördüğü Turgay Çelik’e 2 ay önce boşanma davası açarak uzaklaştırma kararı aldırdı. Çelik, dün dava ile ilgili konuşmak ve kızını görmek istediğini belirterek İ.Ç.’yi kafeye çağırdı. Kızıyla kafeye giden İ.Ç. ile Turgay Çelik arasında tartışma çıktı.

Turgay Çelik, masadaki su bardağını İ.Ç.’nin başında kırdı, ardından meyve bıçağıyla 5 yerinden bıçakladı. O sırada arka masada oturan İsmail Çiçek (65) ve Zuhal Yurttaş (46), şiddete kayıtsız kalmadı. Öfkeli kocaya müdahale ederek, çaresizce kendini korumaya çalışan genç kadına saldırıyı engellemeye çalıştı. Çiçek ve Yurttaş’ı da darp eden Turgay Çelik’i kaçarken çevredekiler yakalayarak polise teslim etti. Turgay Çelik mahkemede tutuklandı. Zorbaya müdahale eden İsmail Çiçek “Kadına şiddetin bitmesi lazım” dedi. Zuhal Yurttaş da “Kadın cinayetleri bitsin. İnsanlarımız duyarsız kalmasın” diye konuştu.

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