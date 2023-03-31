O zorba yakalandı

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İstanbul Pendik’te geçen pazartesi günü, bir kişi araç içinde bir kadını darp etti. Kadın araçtan indiğinde de silah tehdidiyle tekrar araca bindirmeye çalıştı. Polis olayla ilgili araştırma başlattı. Yapılan araştırmada kadını darp eden kişinin emniyette 12 suç kaydı olan Adem Yakut (32) olduğu belirlendi.

(Solda) Adem Yakut - (Sağda) Semra B.

Darp ettiği kadının da kız arkadaşı Semra B. (39) olduğu belirlendi. Polis ekipleri, önceki gün düzenlediği operasyonla Adem Yakut’u gözaltına aldı. Yapılan aramada, olayda kullandığı tabanca da ele geçti.