O yumruğa yeni dava

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Nisan 2019’da şehit Er Yener Kırıkçı’nın Çubuk’taki cenaze töreninde saldırıya uğradı. Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 47 kişi hakkında açtığı dava sürüyor.

GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİ

Savcılık, dosyada bulunan görüntülerden olaylara karışan 21 şüpheli daha belirleyerek, haklarında “Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle birden fazla kişi tarafından birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” suçlarından dava açtı. İddianamede, saldırı girişiminin önceden planlı olduğu iddiasına ilişkin herhangi somut delilin tespit edilemediği, Kılıçdaroğlu’nun koruma polisi A.S.’nin törenden önce 10.30’da ekip olarak tören yerine gelip genel başkanın geleceği bilgisini verdikleri kaydedildi. Kılıçdaroğlu’nun saldırıdan korunmak için Milli Savunma Bakanı’nın vatandaşlara yönelik konuşma yaptığı belirtildi. Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı’nın cenaze töreni için 135 personeli görevlendirdiği, törene 10 bin ila 12 bin vatandaşın katıldığına dikkat çekildi.

‘EVİ KİLİTLEYİN, GÖMÜN’

Kılıçdaroğlu’nun saldırıdan korunmak için sığındığı evin sahibi Rahmi Doruk’un ifadesinde, “Bugün olsa yine de misafir edeceğini” söylediğine yer verilen iddianamede, şüpheli Mustafa G.’nin, evi işaret ederek, “Evi kilitleyin, gömün, koyman eve koyman” dediği de belirtildi.