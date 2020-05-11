O yolculuğa takipsizlik kararı
Mehmet Önder isimli bir yolcu 29 Mart pazar günü İstanbul’da Boğazköy-Bakırköy seferi yapan belediye otobüsünden yolcuların hınca hınç dolu olduğu bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Bu fotoğraflar sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kesim İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin koronavirüs döneminde sefer sayılarını azalttığı için otobüslerin bu halde olduğunu, diğer kesim ise bu görüntülerin belediyeyi başarısız göstermek için kasten yapıldığını iddia etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi görüntülerle ilgili suç duyurusunda bulundu ve otobüse bir duraktan topluca binildiğini öne sürdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma takipsizlikle sonuçlandı. Başsavcılık kararında, 47 yolcunun araca toplu bindiği iddia edilen Fazilet durağında hiç yolcu binmediğinin tespit edildiği belirtildi.
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