O yolculuğa takipsizlik kararı

Bu fotoğraflar sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kesim İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin koronavirüs döneminde sefer sayılarını azalttığı için otobüslerin bu halde olduğunu, diğer kesim ise bu görüntülerin belediyeyi başarısız göstermek için kasten yapıldığını iddia etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi görüntülerle ilgili suç duyurusunda bulundu ve otobüse bir duraktan topluca binildiğini öne sürdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma takipsizlikle sonuçlandı. Başsavcılık kararında, 47 yolcunun araca toplu bindiği iddia edilen Fazilet durağında hiç yolcu binmediğinin tespit edildiği belirtildi.