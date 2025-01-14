O yine aramızda... 15 yıl ceza alıp tahliye oldu

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Bursa Orhangazi’de 2023’ün Haziran ayında, Kurban Bayramı’nın 1’inci günü, felçli ve yalnız yaşayan N.T. (84), iddiaya göre; kulakları işitmediği ve yürümekte zorlandığı için bayram ziyaretine gelecek misafirler için evinin kapısını yarı açık bıraktı. Durumu fark eden Serkan Tutkun (23), eve girip odasına geldiği kadına kendini doktor olarak tanıtıp, “Seni muayene edeceğim” dedi. Serkan Tutkun, iddiaya göre sözlerine inanan felçli kadına, muayene etme bahanesiyle kıyafetlerini çıkartıp cinsel saldırıda bulundu.

15 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Kendisine tepki göstererek direnen kadının ağzını kapatıp tokat atan şüpheli, para istediği N.T.’den olumsuz yanıt alınca, evindeki çekmeceleri ve dolapları karıştırdı. Kadının bağırmasıyla korkan Tutkun kaçarken, N.T. telefonla aradığı yakınlarının yardımı ile polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Polis tarafından yakalanan, birçok suçtan kaydı bulunan şüpheli tutuklanırken, N.T. olaydan 15 gün sonra beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti. Tutkun ifadesinde, psikolojik tedavisi için kullandığı ilaçların parasını bulmak için hırsızlık amacıyla eve girdiğini iddia ederek, “Seni muayene edeceğim, dedim ve altında bulunan şalvarını çıkardım. Bana, ‘Ne yapıyorsun’ dediğinde, ‘Seni muayene ediyorum’ dedim. Kadına tokat attım, ellerim ile bacaklarını okşadım, yüzünü öptüm. Ona sarılarak, bağırmaması için ağzını elimle kapadım. Ancak kendi kıyafetlerimi hiç çıkarmadım. Kadın bana bağırmaya devam edince ben de ‘Bağırma, paran var mı?’ diye sordum. Bana kurbanlık aldığını ve parası olmadığını söyledi. O esnada evdeki çekmeceleri aradım. Para bulamayınca evden kaçtım” diye konuştu.

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2 SUÇTAN CEZA ALDI İSTİNAF KARARI BOZDU

Orhangazi Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, ‘cinsel saldırı’ suçundan 7 yıl, ‘herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık’ suçundan da 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Serkan Tutkun, ‘basit yaralama’ suçundan beraat etti. İstinaf mahkemesi, sanık duruşmalara Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı için kararı bozdu. Yeniden kararını açıklayan mahkeme, Serkan Tutkun’u, ‘cinsel saldırı’ suçundan 10 yıl 6 ay, ‘hırsızlık’ suçundan 4 yıl, ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan 9 ay olmak üzere toplam 15 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, ‘kasten yaralama’ suçundan beraatına karar verdiği tutuklu sanığı, adli kontrol şartıyla tahliye etti.