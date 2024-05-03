Emekli polis, Korhan Berzeg olayını değerlendirdi: O yaşta o rota imkansız

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Balıkesir Gönen’deki yazlık evinden yürüyüşe çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg’in 312 gün sonra kemiklerinin bulunmasıyla öldüğü kesinleşti. Cinayet büroda 15 yıl çalıştıktan sonra emekli olup dedektiflik bürosu kuran Savaş Kurtbaba, Berzeg’in öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Berzeg’a ait olduğu değerlendirilen kemiklerin bulunduğu alana giderek inceleme yaptığını belirten Kurtbaba, şunları söyledi:





‘O YAŞTAKİ BİR İNSAN BURAYA GELEMEZ’

“Korhan Hoca’ya ait olduğun tespit edilen kemik parçalarının bulunduğu alana gidebilmek için araba ile yarım saat süren zorlu bir tırmanış yapmanız lazım. Zirve noktalarında, ormanlık ve yabani hayvanların bulanacağı oldukça tehlikeli bir alan. Çok sık, maki türü bitki örtüsüne sahip. Üst tarafları büyük ağaçlarla çevrilmiş bir alan. O alanda 2 tepe var arka arkaya. O tepelerin tam arkasında bir su yolu var. Kemik parçaları, tepenin arkasında dere yatağının içinde bulunmuş. O yaşta bir insanın buraya gelebilmesi, buraya kadar tırmanması ‘imkânsız’ denecek kadar zor. Gelemez, mümkün değil. Çok uzun bir yol. Ama bir araçla buraya kadar getirilme ihtimali çok yüksek. Burada yol ikiye ayrılıyor. Ana yol ve keçi yolu olarak tabir edebileceğimiz bir dağ yolu daha var. Bu keçi yolu olarak tabir edebileceğimiz yol... Tepelerin arkasında dere yatağının içinde kemiklerin bulunduğu yer burası. Bu da cinayet şüphesini daha da arttırıyor. Korhan Berzeg’i buraya getirip atmışlar diye düşünüyorum. Jandarmanın burada yaptığı çalışmalar da bunu gösteriyor. Burada ceset parçaları bulsam, bunun bir cinayet olduğu şeklinde izlenim bende en doruk seviyeye çıkardı. Yola yakın yerlerde bulunan cesetler, cinayetle sonuçlanan olaylardır. Cinayetlerde vücut bütünlüğü varsa tanı koyma şansınız çok doğrudur. Delici, kesici alet yarası veya ateşli silah yarasını ararsınız. Bunlar varsa, ‘Bu, cinayettir’ dersiniz. Ama bu olayda bırakın vücut bütünlüğünü, iskelet bütünlüğü dahi yok. İncelemeler sonunda ölüm sebebi de ortaya çıkacak. Ama ben olay yerini gördükten sonra artık bu olayın cinayet olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim.

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‘SIRTLANLARIN ÜREME ALANINA BİLEREK BIRAKILMIŞ OLABİLİR’

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Olay yerinin de burası olmadığını düşünüyorum. Ama olabilir de... Yanılıyor olabilirim. Kemikleri bulan muhtara, ‘Buraya, yani olay yerine daha önce geldiniz mi?’ diye sordum. ‘Biz buraya köpeklerle 3 kere geldik’ diye yanıt verdi. O zaman Korhan Berzeg başka bir yerde öldürüldü ve buraya getirilip bırakıldı. Neden buraya bırakıldı? O alan sırtlanların üreme alanı. Sırtlanlar da biliyorsunuz leşle beslenir. Orada bu işin bitmesini istediler ve bitirdiler.”