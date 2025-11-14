O villayı anlattı

Haberin Devamı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘yolsuzluk’ iddialarına ilişkin iddianamede şüphelilerden inşaat firması sahibi Adem Kameroğlu’nun soruşturma aşamasında verdiği ek ifade de yer aldı. Kameroğlu, ek ifadesinde şu iddialarda bulundu:

‘RUHSAT ALABİLMEK İÇİN’

“Beylikdüzü’ndeki Metro Home isimli sitenin bulunduğu arsalarıma imar almak için Beylikdüzü Belediyesi’ne başvurdum. Ancak uzun bir süre inşaatıma ruhsat verilmedi. Belediye görevlileri bu konuda Tuncay Yılmaz isimli kişiyle görüşmem gerektiğini söylediler. Tuncay Yılmaz inşaat ruhsatına karşılık Büyükçekmece’de devam eden Pelican Hill Ihlamur Evleri’nden 1 tane villa seçeceklerini ve bunun karşılığında ruhsatımın verileceğini söyledi. Ben de yasal haklarımı alamayacağımdan ve belediyenin bana zorluk çıkaracağından korktuğum için teklifini kabul etmek zorunda kaldım. Ihlamur Evleri’nin inşaat sürecinde Tuncay Yılmaz, projede olmayan ekstra ve lüks taleplerde bulundu. İstediği şeyleri yerine getirdim. Villanın beyaz eşyaları, mobilyaları, havuz ve peyzajı dahil olmak üzere projede olmayan istedikleri her şeyi alarak villayı teslim ettim.

Haberin Devamı

‘BANKADAN GÖNDERDİ’

Alınan buzdolabı ve beyaz eşyalar, mobilyalar mimarları tarafından en lüks markalar seçilerek aldırıldı. O dönem yaklaşık 600.000 liraya yakın masraf yaptırıldı. Villa bittikten sonra devri Ekrem İmamoğlu’na ait SSB İnşaat üzerine yaptım. İmamoğlu ve eşi villayı kontrol etmek için geldiler. Hatta oğlu Selim İmamoğlu da zaman zaman bu villada kalıyordu. Villanın devrini İmamoğlu’na ait şirkete yaptığımda, şirket hesabıma peyderpey toplamda 1 milyon 500 bin TL gönderildi. Gönderilen paralar her defasında Tuncay Yılmaz’a elden teslim edilmiştir. Benzer bir durumu Metro Home’da devrettiğim dairelerde de yaşadım. Bölgede iş yapan çoğu müteahhit de yaşadıklarımı yaşamıştır.”

‘ELDEN GERİ ALDI’

Kameroğlu İnşaat Genel Müdürü şüpheli Veysel Erçevik de etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadesinde Ekrem İmamoğlu ve eşinin,155 no’lu villayı seçtiklerini belirterek şu iddialarda bulundu: “Adem Kameroğlu, o zamanki yaklaşık maliyet 400-450 bin dolar civarında olup satış fiyatı ise 1 milyon-1 milyon 200 bin dolar civarında olan villanın maliyet fiyatına anlaştığını söyledi. Aylık 100.000 TL’lik taksitler halinde ödeneceğini söyledi. İlk taksit ödemesinden sonra Adem Kameroğlu, Ekrem İmamoğlu ile taksit bedellerinin iade edileceği konusunda anlaştığını söyledi. Yapılan taksit ödemeleri (Hatırladığım kadarıyla o dönem için 1.500.000 TL) Tuncay Yılmaz’a elden iade edildi. Adem Bey, Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olmasından kaynaklı olarak başta villayı maliyetine vermeyi kabul etmişti ancak bu paraların iade edilmesi Metro Home projesinin yapılabilmesi amacıylaydı.”

Haberin Devamı

‘YURTDIŞI KREDİLERİ KULLANILDI’

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’ndeki (İBB) ‘yolsuzluk’ iddialarına ilişkin iddianamede, 2019-2025 yılları arasında Büyükşehir Belediyesi ile İSKİ’nin projeler için yurtdışı kuruluşlardan finansman sağladığı, ancak bu paraların büyük kısmının farklı amaçlarla kullanıldığı öne sürüldü. İddianamede Boğaziçi İmar Müdürlüğü, döküm sahalarında gerçekleşen hafriyat ve raylı sistemlerde kullanılmak üzere temin edilen yurtdışı kredilerinin suç örgütünün önemli gelir kalemlerinden olduğu belirtildi. Örgütün yapmış olduğu usulsüz ve kontrolsüz hafriyat dökümü ile maden varlığına zarar vererek 80 milyar tutarında kamu zararına yol açtığı iddia edildi. Stratejik düzlemde ve temin edilecek suç geliri miktarının belirlenmesinde talimat ve onay mercinin doğrudan Ekrem İmamoğlu olduğu ileri sürüldü.



