O vicdansızlara 6 yıl istendi

‘İŞKENCEYE MARUZ KALDI’

İddianamede, özetle “Barınakta 300’e kadar can dostumuz köpeklerin olay günü parazit aşıları yapılmak üzere kafes dışına çıkarıldığı, aşılamalar yapılırken, bu sırada küpe numarası tespit edilemeyen can dostumuz köpeği Çakmak'ın aparat vasıtasıyla boynundan yakaladığı, Bacak’ın da elinde bulunan kürekle defalarca vurmak suretiyle can dostumuz köpeğe işkence edip acımasız ve zalimce muamelede bulunarak ağır yaraladıkları, zalimce işkenceye maruz bırakılan can dostumuz köpeğin 1 gün sonra öldüğü belirlenmiştir” denildi.

Her iki şüpheli hakkında, 6’şar aydan 4’er yıla kadar hapis cezası istendi. Bu cezanın Hayvan Hakları Kanunu gereğince yarı oranında artırılarak 6’şar yıla çıkartılması talep edildi.