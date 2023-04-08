O vicdansız yakalandı

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H.A.’nın çağrısına cevap veren bir kişi, “Yurtdışında yaşıyorum, yardım etmek istiyorum. Türkiye’deki hesabımda TL olmadığı için Euro olarak yardım gönderemiyorum. Öncelikle hesabıma TL yatması gerekiyor. Bir miktar siz yatırın, sonrasında ben yardım yaptıktan sonra hesabıma yatırdığınız paraları geri göndereceğim” dedi. Bunun üzerine H.A., görüştüğü kişinin söylediği hesabına 57 bin 600 TL gönderdi. H.A. parayı gönderdikten sonra görüştüğü kişiyle bir daha bağlantı kuramadı. Dolandırıldığını anlayan H.A., polise giderek şikâyetçi oldu. Depremzede M.A. da aynı yöntemle 32 bin 500 TL dolandırıldı. M.A. da polise giderek şikâyetçi oldu.



CEZAEVİNE KONULDU



Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, H.A. ve M.A.’nın başvurusu üzerine araştırma başlattı. Depremzedeleri dolandıran kişinin Sabri Ü. (47) olduğu belirlendi. 45 suç kaydı olan Sabri Ü.’nün 18 suçtan da aranması vardı ve hakkında 18 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu. Ekipler, Sabri Ü.’nün izini İstanbul Beşiktaş’ta buldu. Sabri Ü. burada düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Sabri Ü., tutuklanarak cezaevine gönderildi.