O vicdansız tutuklansın... Bakanlık serbest kalmasına itiraz etti

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Baba Yılmaz, çocuğunun özel durumu komşusuna bildirmesine rağmen ondan anlayış göremediklerini belirtmişti.

Oğlunun ayak parmağı ile sırtındaki kemikte kırık oluştuğunu vurgulayan Yılmaz, adli sürecin takipçisi olacaklarını vurgulamıştı.

Ailenin avukatı Hasan Akgün de her bireyin özel çocuklara saygı göstermesi gerektiğini belirterek, “Bu çocuklarımıza toplumsal anlayış, saygı bekliyoruz. Çocukta 3 kırık tespit edildiği için cezanın ağırlaştırılmasını talep ediyoruz” diye konuşmuştu.

17 yaşındaki Emirhan Yılmaz ’ın ayağında 3 kırık tespit edildi.

BAKANLIK MÜDAHİL OLDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir’de özel gereksinimli bir çocuğa şiddet uygulayan şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararına, bakanlık avukatlarınca itiraz edildiğini açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “İzmir’de özel gereksinimli bir çocuğun şiddete maruz kalması ve şiddet uygulayan kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından, bakanlık avukatlarımız karara itiraz ederek, tutuklama talebinde bulunmuştur. Bakanlık olarak açılacak dava sürecine müdahil olarak özel gereksinimli çocuğumuza şiddet uygulayan failin gerekli cezayı alması hususunun yakın takipçisi olacağız” denildi.