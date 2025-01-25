×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

O vicdansız tutuklansın... Bakanlık serbest kalmasına itiraz etti

Güncelleme Tarihi:

#Mustafa Yılmaz#Emirhan Yılmaz#İZMİR
O vicdansız tutuklansın... Bakanlık serbest kalmasına itiraz etti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2025 07:00

İZMİR Bornova’da yaşayan Mustafa Yılmaz (53), down sendromlu oğlu Emirhan Yılmaz’ın (17), üst komşusu T.Ö. tarafından darp edildiğini öne sürerek şikâyetçi olmuş, T.Ö. gözaltına alınmıştı. T.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından ‘kendisini savunamayacak durumda olan kişiyi kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama’ suçundan adliyeye sevk edilmişti. Şüpheli, çıkarıldığı hâkimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Haberin Devamı

Baba Yılmaz, çocuğunun özel durumu komşusuna bildirmesine rağmen ondan anlayış göremediklerini belirtmişti.

Oğlunun ayak parmağı ile sırtındaki kemikte kırık oluştuğunu vurgulayan Yılmaz, adli sürecin takipçisi olacaklarını vurgulamıştı.

Ailenin avukatı Hasan Akgün de her bireyin özel çocuklara saygı göstermesi gerektiğini belirterek, “Bu çocuklarımıza toplumsal anlayış, saygı bekliyoruz. Çocukta 3 kırık tespit edildiği için cezanın ağırlaştırılmasını talep ediyoruz” diye konuşmuştu.

O vicdansız tutuklansın... Bakanlık serbest kalmasına itiraz etti
17 yaşındaki Emirhan Yılmaz’ın ayağında 3 kırık tespit edildi.

BAKANLIK MÜDAHİL OLDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir’de özel gereksinimli bir çocuğa şiddet uygulayan şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararına, bakanlık avukatlarınca itiraz edildiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “İzmir’de özel gereksinimli bir çocuğun şiddete maruz kalması ve şiddet uygulayan kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından, bakanlık avukatlarımız karara itiraz ederek, tutuklama talebinde bulunmuştur. Bakanlık olarak açılacak dava sürecine müdahil olarak özel gereksinimli çocuğumuza şiddet uygulayan failin gerekli cezayı alması hususunun yakın takipçisi olacağız” denildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mustafa Yılmaz#Emirhan Yılmaz#İZMİR

BAKMADAN GEÇME!