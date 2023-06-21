O vaatler hayata geçecek... Gençlere vergisiz telefon ve bedava internet yolda

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısında yerel seçim ve Meclis gündemi değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te yeni dönemde gündeme gelecek konuların başında gençlere verilen vaatlerin olduğunu da vurgularken “Aile konusu önemli. Gençlerin önünü açalım. Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey (Mehmet Şimşek) çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız. Seçim sahalarında konuşulanları hayata geçirelim” dedi. Erdoğan, MKYK üyelerine yerel seçim çalışmalarına başlanması konusunda talimat vererek, özetle şunları söyledi:

ANKARA VE İSTANBUL

“Daha çok çalışmanız lazım. Özellikle büyükşehirlerde çalışmalarımızın karşılığını alamıyoruz. Büyükşehirlerde daha çok sahada olun. Vatandaştan ilgiyi kesmeyelim. Ana kademe, genel merkez, kadın ve gençlik kolları herkes canla başla çalışmalı. Ankara-İstanbul gibi kaybettiğimiz yerleri tekrar kazanmalıyız. Pekâlâ Ankara, İstanbul’u tekrar rahatlıkla alabiliriz. Buralara yoğunlaşalım, istediğimiz sonuçları alalım.

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SEÇİM BÖLGENİZE GİDİN

Meclis’in tatile girmesinin ardından herkes seçim bölgesine giderek sahada olmalı. Millet tercihini bizden yana kullandı. 14 Mayıs’ta 50+1 formülü dolayısıyla az bir oyla kaybettik ama ikinci turda da millet iradesinin yansıması bizim yanımızda oldu. Bundan sonra da milletimizle birlikte yola devam edeceğiz. Halkla, milletle beraber olacağız, çalışmaya devam edeceğiz. Yerel seçimlere odaklanacağız, sahayı boş bırakmayacağız. Meclis yaz tatiline girdiğinde de herkes seçim bölgesinde olsun.”

GENÇLERE NE VAAT EDİLMİŞTİ

AK Parti’nin seçim beyannamesine göre, genç çiftlere 150 bin liralık faizsiz evlenme yardımı yapılacak. Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacak. Öğrencilere aylık 10 GB ücretsiz internet verilecek. Kamuya atamada mülakat kaldırılacak. Genç girişimciler için Tarım Girişimcilik Bölgeleri (TARGİB) kurulacak. Üniversiteli gençlere ‘Gençlik Kartı’ uygulaması başlatılacak. Bu kartla gençler tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli yararlanacak.