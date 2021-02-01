‘O üç vekille görüşüyoruz’

‘Memleket Hareketi’ni başlatan ve parti kurma çalışmalarını Ankara’da sürdüren eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Demirören Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunurken parti kurma çalışmalarını ve CHP’den istifa eden milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel’le temaslarını şöyle anlattı:

“Biz tüzüğümüzü hazırladık, üyelerle genel başkan seçiminden tutun yakında hepsini açıklayacağım. Programımız üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Program yüzde 90 oranında tamam. Onları yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Biz arkadaşlarımızla görüşüyoruz, daha pek çok arkadaşımla görüşüyorum ama isimler üzerinden bir tartışmaya girmem doğru olmaz. İstifa eden milletvekilleriyle istifa öncesi ve sonrası da görüştüm. Kimi arkadaşlarımla yüz yüze kimiyle telefonda sürekli görüşüyorum. Biz birkaç milletvekillik bir parti kurma derdinde değiliz. Biz 50 artı 1 alan, Türkiye'nin önünü açan ve demokrasiyi getiren bir siyasal oluşumun peşindeyiz. Onun için küçük iddialar değil, daha büyük iddialar peşindeyiz. Önümüzdeki süreçte yüzde 50 artı 1’i alacak bir siyasi yapı oluşturacağız. Ben de çok kısa süre içerisinde istifa edeceğim." Muharrem İnce ayrıca, CHP'den istifa eden üç milletvekilinin kuracağı partiye geçip geçmeyeceğine ilişkin soruya ise “Evet” yanıtını verdi.

'KOLTUK HIRSI'

İnce, üç milletvekilinin istifasının ardından CHP yönetiminden gelen eleştirilere de tepki gösterdi: “Önce günlerce ikna etmeye çalışacaksınız, istifa ettikten sonra iftira atacaksınız. Yani bu iftiracılıkla bir yere varamazlar. Koltuk hırsı bunları öyle bir noktaya getirmiş ki, artık akıllarını başlarından almış. Koltuk hırsından başka bir şey düşünmüyorlar. Partide zaten demokrasi kalmamış. Muhalefetin görevi iftira atmak değildir. Kendi içinde demokrasiyi yok etmişsin. Sen bu ülkeye nasıl demokrasi getireceksin? Kim inanır sana? Kendi içinde tek adam olmuşsun. Bir büyük tek adam, bir küçük tek adam. Ön seçimi kaldırmışsan, grup başkanvekilliği seçimini kaldırmışsan, tek adaylı kongreler yapmışsan, 950 imza toplayıp 750 oy almışsan, nasıl sen Türkiye’ye demokrasiyi getireceksin?”