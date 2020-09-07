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Musa KESLER
Haber Giriş: 07.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

O tokata 2 gözaltı

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
O tokata 2 gözaltı
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Mardin’den çalışmak için Sakarya’ya gelen fındık işçilerine önce hakaret eden, işi bırakınca da darp eden iki kardeş gözaltına alındı. Savcılık darp ve tehdit suçlaması yöneltti.

SAKARYA’da, aralarında küçük kızların da bulunduğu fındık işçilerini darp eden Hasan Cebecioğlu ve Kenan Cebecioğlu gözaltına alındı. Hasan Cebecioğlu’nun görüntülerde genç bir kızı tokatlayan kişi olduğu belirtildi.

DARP VE TEHDİT

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alınan iki kardeşe darp ve tehdit suçlaması yöneltildi. Gözaltına alınan Cebecioğlu kardeşlerin, fındık işçilerinin çalıştığı bahçenin sahibinin oğulları olduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında tarım işçilerinden 16 kişi Mardin Mazıdağı’nda olayla ilgili olarak ifade vermiş, fiili saldırıya maruz kalan üç kişi de şikâyetçi olmuştu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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