O tokat hepimize atıldı

KOCAELİ’nin Gebze ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde önceki gün 09.00 sıralarında kızı ve oğlunu okula götüren baba, ara sokakta yürüdükleri sırada yanlarından hızla geçen cipin sürücüsüne tepki gösterdi. Bunun üzerine geri manevra yapan sürücü, cipi durdurup babayla tartışmaya başladı. Tartışmanın devamında cipten inen sürücü, çocuklarının yanında babanın boğazını sıktı, yüzüne tokat attı. Sürücü ve yanındaki kardeşi, babaya tepki göstermeye devam ederken, onları çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra araca binen 2 şehir eşkıyası, bölgeden ayrıldı.

‘BU DAVRANIŞ KABUL EDİLEMEZ’

Görüntüler sosyal medyada hızla yayılmaya başladı. Sırtında çocuklarının çantasını taşıyan babanın uğradığı çirkin saldırı herkesin tepkisini çekti. Tepkiler çığ gibi büyürken önceki gün akşam saatlerinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma başlatıldığını belirterek “Okula giden çocukların yanında vatandaşımıza yönelik şiddet içeren bu davranış asla kabul edilemez” dedi. Harekete geçen polis ekipleri, kimliklerini belirlediği Ozan Canyürek (33) ve yanındaki kardeşi C.C.’yi (17) aramaya başladı. Canyürek, İstanbul’da yakalanıp gözaltına alındı. Gece saatlerinde de sorgulanmak üzere Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Ardından C.C. de yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından “Toplum huzuruna kast edenlere, trafik güvenliğini hiçe sayan zorbalara karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. 112’yi arayın, biz gereğini yapalım” dedi.

Ozan Canyürek ve kardeşi C.C.’nin, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorguları dün öğle saatlerinde tamamlandı. Sevk edildikleri adliyede Ozan Canyürek tutuklanırken kardeşi C.C. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

‘KÜLTÜRÜMÜZDE OLMAYAN ŞEYLER’

Mahalleli ise yaşanan olaya tepki gösterdi. Abdullah Kurt, çocuğunun yanında bir babaya tokat atılmasının çok acı olduğunu belirterek, “Bu tür şeyler kimliğimize, kültürümüze yakışmayan şeyler. Savaş hukukunda bile çocuk ve kadın söz konusu olduğunda farklı bir koruma vardır. Çocuğun yanında babasına vurulması, o çocuğun bundan sonraki yaşantısında derin izler bırakır. Babanın da çocuğunun yanında yaşayacağı psikoloji çok ağırdır. Umarım adalet gereğini yapacaktır” diye konuştu.