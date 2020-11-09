O teröristi Türkiye sınır dışı etmişti

EGM’den yapılan yazılı açıklamada, 2 Kasım’da gerçekleştirdiği terörist eylemin ardından polisle girdiği çatışma sonucu ölü olarak ele geçirilen Fejzulai'nin 1 Eylül’de 2018'de Viyana’dan, İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelerek Türkiye'ye giriş yaptığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: “Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele birimlerinin çalışmaları sonucu şahsın DEAŞ terör örgütüne katılmak amacıyla Suriye'ye geçeceğine ilişkin elde edilen bilgiler doğrultusunda 18.09.2018 günü Hatay’da yakalanarak gözaltına alındığı, 19.09.2018 günü sevk edildiği adli makamlarca sınır dışı edilmek üzere Hatay Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiği, 10.01.2019’da Avusturya’ya sınır dışı edildiği, şahsın örgütsel durumu ve girişimleri hakkındaki bilgilerin Avusturya makamları ile paylaşıldığı tespit edildi.” Avusturya İçişleri Bakanı, DEAŞ’a katılmak üzere Suriye’ye gitme girişiminde bulunan terörist Fejzulai’nin Nisan 2019’da 22 ay hapis cezasına çarptırıldığını, geçen aralık ayında ise şartlı olarak serbest bırakıldığını açıklamıştı.