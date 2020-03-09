Haberler: O tente bu kadar ağır değildi

‘15 DK KALBİ DURMUŞ’

“Eşim vakıfta görevliydi. Bağış topluyordu. Çocuklar okusun diyeydi tek çabası. Vakfın başkanı Gülbin Sözen’le katılmışlardı cenazeye. Gelinim arayıp eşimin kaza geçirdiğini söyledi. Hastaneye gidince öğrendik her şeyi. Dünyamız yıkıldı. Hâlâ da yıkık. Tentenin altında 10-15 dakika ölü kalmış eşim. Elektroşokla geri getirmişler. Ama tabii o kadar süre oksijensiz kaldığı için beyin hasarı oluştu. Şuuru hiç açılmadı. Arada nöbet geçiriyor. Acı çekiyor.

‘3 YILDIR TEK BAŞIMAYIM’

Başkalarının hatasının ceremesini eşim ayrı, ben ayrı, oğlumuz ayrı çekiyor. Sesim duyulsun istiyorum. 3 yıl 2 aydır tek başıma savaşıyorum. 3 yıldır hastanede yaşıyorum. Burada banyo yapıyorum, burada yemek yiyorum. 3 yıldır neredeyse hiç evimde kalmadım. Bir kere bakıcı tuttum. 2 hafta içinde eşimin tüm vücudu yatak yarası oldu. 8 ayda zor düzelttim. O yüzden kimseye emanet edemiyorum. Torunum oldu onu bile bir kere görmeye gidebildim 2 aydır. Tüm dünyam burası oldu. Bakın bir ihmal kaç insanın hayatına mal oldu. Ölenler öldü ölmeyenler sakat kaldı. Onun çektiği acıları bir bilseniz. Benim eşim ölmedi ama ölmekten beter oldu. Psikolojim altüst. Antidepresanlarla duruyorum.

‘DAVA SONUÇLANMADI’

Fikri sapasağlamdı. Hastalığı dahi yoktu. Espriliydi, hayat doluydu. Kimseyi kırmadı. 3 yıldır dava sonuçlanmadı. Kimselerin haberi yok bizden. O kadar yalnızız ki. 6 yıldır çalıştığım şirket de bu olaydan sonra tazminatsız çıkardı beni. Bir tokat da onlar vurdu.”

3 KİŞİ CAN VERMİŞTİ

Ömer Duruk Camisi’nde 10 Ocak 2017 günü cenaze namazı kılındıktan sonra üzerinde yoğun kar biriken dev tente bir anda çöktü. Olayda 3 kişi yaşamını yitirdi, 45 kişi ise yaralandı. 2 yıl süren soruşturma sonunda cenaze namazını kıldırmakla görevli Mustafa Kavukluoğlu ile Mustafa Çiçek ve cami imamları Adem Karabey ile Faruk Yazar hakkında ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olay öncesi tehlike arz ettiği gerekçesiyle belediye ekipleri tarafından pergola otomatik tente sisteminin altına şerit çekilerek giriş kapatılmıştı. Görülen davada olayda yaralanan bazı kişiler imamlardan birinin “Hemen kılar çıkarız” diyerek cemaati tente altına çağırdıklarını beyan etmişlerdi.