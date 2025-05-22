O telefon kayda geçen telefon

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da başlattığı ilçe mitinglerinin 6’ncısını dün akşam Pendik’te gerçekleştirdi. Özel burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “Siyasette artık onun kalesi, bunun kalesi yok. Yozgat’ta bunu gösterdik, Konya’da bunu gösterdik, Van’da bunu gösterdik. Bu akşam da Pendik’ten bütün Türkiye’ye haykırıyoruz ki Pendik ne AKP’nin, ne başkasının değil, milletin kalesidir.

‘560 milyar yolsuzluk var’ dediler. Oysa 6 yıldır İstanbul’u yönetiyoruz, 6 yıllık bütçe 490 milyar lira. Bir lirasını ispat edemediler. Ekrem Başkan’ı bugün masaya oturup anlaştıkları terör örgütüne yardım etmekle suçladılar ama ispatlayamadılar. ‘Kurultayda 1200 telefon dağıtıldı’ dediler. Söyledikleri marka telefon, kurultaydan bir yıl sonra üretildi de Türkiye’ye geldi. ‘Garajlarda lüks arabaları var Ekrem Bey’in’ diye servis ettiler, üç gün konuştular. Arabaların MHP’li vekile ait olduğunu görünce sustular.

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“GRAHAM BELL BİLE SİZİN KADAR SEVİNMEDİ”

Şimdi iki gündür ‘Telefon bulduk, telefon bulduk.’ Söyledikleri telefon, Ekrem Başkan’ın Beylikdüzü Belediye Başkanı’yken kullandığı, Büyükşehir’e geçince telefonu Özel Kalem’e yönlendirdiği, kapattığı, 5 yıldır hiç arama yapmayan, arandığında Özel Kalem çıkıp işlerinin görüldüğü, içinde herhangi bir bilgi, belge, sorun olmayan bir telefon. Bütün Türkiye’ye söylüyorum. Büyük bir yalanla karşı karşıyayız. Anılan telefon, Ekrem Başkan’ın ilk ifadesinde kayda geçirdiği 532 721 03 25 numaralı telefondur. İlk gün söylemiştir. ‘Telefon buldum’ diye sevinen budalalara söylüyorum, telefonu bulan Graham Bell bile sizin kadar sevinmedi telefonu icat ettiğine.”

CHP Lideri Özgür Özel dün, partisinin Manisa İl Başkan Yardımcısı Emine Dilek Öğren’in hayatını kaybeden oğlu Cemre Öğren’in (33) cenaze törenine katıldı. Törene, Özel’in yanı sıra CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ile çok sayıda partili ve Öğren ailesinin yakınları katıldı.

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CHP ‘ENTERNASYONEL’İN EV SAHİBİ

Sosyalist Enternasyonal’in Konsey Toplantısı, dün İstanbul’da CHP ev sahipliğinde başladı. Toplantının ana başlığı, “Hak Ettiğimiz Bir Dünya İçin Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz: Değerler ve Dayanışma Temelinde Küresel Bir Vizyon” olarak belirlendi. Kadın Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı’na seçilen CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, “Bu görevi otoriterliğe karşı haklarına sıkı sıkı sarılan tüm kadınlar adına üstleniyorum” dedi.