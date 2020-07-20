O telefon hayatını karattı

Genç kadın, ayrılmak istediği için iş yerine gelen M.B. yüzünden ilk işinden atıldı ve üniversitede 4 yıllık bölüme devam edemedi. Hakkında verilen uzaklaştırma kararlarını birçok kez ihlâl eden M.B.’yi, aldığı 3 günlük zorlama hapis cezası da durdurmadı. Israrlarına ve tehditlerine devam eden 26 yaşındaki M.B., ailesinden arkadaşlarına kadar N.S.’nin hayatındaki herkese ulaşıyor ve ‘başkasıyla evlendiği, yanında bir erkek gördüğü takdirde’ N.S.’yi ölümle tehdit ediyor. N.S. yetkililerden yardım istiyor.



BENİ TEHDİT ETTİ



Hürriyet’e konuşan N.S. olayı özetle şöyle anlattı: “Erkek kardeşim, 2 yıl önce çalışmak için Yalova’ya gitti. Bu sırada telefonunu çaldırınca, yoldan geçen bir yabancının cep telefonundan beni aradı. İşte bu yabancı M.B. idi. M.B., kardeşimin telefonunu çalan kişileri tanıdığını söyleyerek ona yardım etti. Numaramı telefonundan silmeyerek benimle iletişim kurdu. Başta birkaç kez kardeşimle ilgili olarak beni aradı. Kardeşim İstanbul’a döndükten sonra da bana mesaj atmaya devam etti. Birkaç ay sonra arkadaşlık teklif etti ve bir yıla yakın bir ilişkimiz oldu. Ancak bu sırada giydiğim kıyafetlere karışmaya, beni rahatsız etmeye başladı. Telefonlarını açmaz, mesajlarına geri dönmezsem iş yerimi aramakla ve iş yerime gelmekle beni tehdit etti.”



KAMU DAVASI DÜŞTÜ



“Kendisinden ayrılmak istedim ve dediklerini yapmamaya başladım. Ancak bu süreçte dediği gibi iş yerime geldi ve huzurumu bozan şeyler yaptı. Bu yüzden girdiğim ilk işten atıldım. Ardından evimin önüne gelerek bana saldırdı. Gittiğim yerlerde beni takip etmeye başladı. Kendisinden şikayetçi ve davacı oldum. Uzaklaştırma kararı aldırdım. Fakat bu karara uymayarak bana farklı numaralardan ulaşmaya devam etti. Sokağıma gelip evimin karşısına ikimizin ismini yazdı. Aileme ve çevreme karşı beni küçük düşürücü hareketler yaptı. Mahkeme sürecinde davamı geri çekmezsem beni öldürmekle tehdit etti. ‘Şikayetini geri çekmezsen seni öldürürüm. Senin yüzünden cezaevinde yatarsam benden kork’ gibi mesajlar atmaya başladı. Huzurum kaçmasın diye Aralık ayında görülen davada şikayetimi geri çektim. Ben şikayetimi geri çekince, kamu davası da düştü. Ancak bu karara itiraz ettik ve kamu davası açılması talebinde bulunduk.”



YAŞAMAK İSTİYORUM



“Şu an nişanlıyım ve bu şahıs yüzünden nişanlımla sorunlar yaşıyorum. Kendisi yüzünden ruh sağlığım bozuldu ve tedavi görüyorum. M.B.’den ailemi ve beni tekrar rahatsız etmeye başladığı için yeniden davacı ve şikayetçi oldum. Çok çaresizim. Bir şeyler yapılması için ille ölmem mi gerekiyor. ‘Benim tanıdığım hakim ve savcı var. İstediğimi yaparım. İçeri girsem de yatar, çıkarım. Sonra sana dünyayı dar ederim’ diye tehditler savuruyor. Yetkililerden yardım istiyorum. Yeniden, huzurlu bir şekilde hayatıma devam etmek istiyorum. Yaşamak istiyorum.”