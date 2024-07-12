O teklif vekilleri ikiye böldü: ‘Tek çare uyutma’  olmamalı

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AK Parti, sokak hayvanları düzenlemesini tamamlayarak önceki gün vekillerin imzasına açtı. Teklif metni imzaya açılmadan hemen önce ise AK Parti Grubu, Abdullah Güler başkanlığında kapalı toplandı. Edinilen bilgiye göre son AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Meclis kapanmadan Genel Kurul’dan geçirin” talimatını verdiği sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesinin tartışıldığı toplantıda, mevcut teklifte yer alan “uyutma” maddesi AK Partili vekilleri ikiye böldü. Toplantıda bazı milletvekillerinden söz konusu uygulamaya, “Uyutma neye göre yapılacak? Örneğin bir veteriner hayvanın ‘agresif’ olduğunu söyledi ve uyutma kararı aldı. Bir başka veteriner çıkıp da bu konuda dava açarsa ne olacak?”, “Veterinerlik Meslek Kanunu’nda uyutma hakkı varsa bu işin dayağını biz niye yiyoruz?”, “Yasada ‘ötanazi’ kelimesini kullanmak doğru değil; itlaf denmeli. Ötanazi kelimesi yüksek yargıdan döner” itirazları geldi.

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TEKLİFİN SON HALİ NASIL?

Bugün (cuma) Meclis Başkanlığı’na sunulması beklenen teklifte yer alan önemli düzenlemeler özetle şöyle:

- Kuduz tehlikesi olan, hastalıklı, saldırgan, vahşi, başıboş köpekler, belediyelerin kuracağı barınaklara alınacak.

- Hangi hayvanların uyutulacağına belediyelerin bünyesinde kurulacak veteriner hekimler kurulu karar verecek.

- Uyutulması gerekmeyen sahipsiz köpekler, sokaklardan toplandıktan sonra kısırlaştırılacak ve barınaklarda takip edilecek.

- Yeterli barınakları oluşturmak ve sahipsiz köpekleri sokaklardan toplamak için belediyelere iki yıllık süre verilecek. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen yerel yöneticiler, bir yıldan üç yıla kadar hapse çarptırılacak.

- Sokak hayvanlarını toplayıp başka bölgeye bırakanlara yönelik para cezaları da artırılacak.

- Belediyeler, barınak ve diğer bakım masrafları için bütçelerinden binde 5 oranında pay ayırmak zorunda olacak.

- Evcil hayvanını sokağa atana veya yasaklı ırkların üretimini yapanlara hayvan başına 60 bin lira ceza verilecek, bu kişilerin bir daha hayvan sahiplenmesi de mümkün olmayacak.