O teğmene ‘ayna tutma’ cezası

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GEREKSİZ İŞLEM

Teğmen S.’nin “Resmi Protokol Kurallarına Aykırı Tavır ve Davranışlarda Bulunmak”tan 3 gün aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Ancak daha önce bir disiplin cezasının bulunmaması, işlenen disiplinsizlik fiili sonucunda bir kamu zararının oluşmamış olması ve personelin herhangi bir kastının bulunmaması nedeniyle verilen ceza “kınama” cezasına çevrildi. Kararın gerekçesinde yapılan incelemede 23 Temmuz 2024 - 25 Temmuz 2024 tarihleri arasında nizamiyeden 27 aracın giriş yaptığı belirtilerek sadece kaymakamlık makam aracının ayna tutulmak suretiyle kontrol edildiği kaydedildi. “Kontrolün gereksiz bir işlem olduğu anlaşılmaktadır” ifadesi yer aldı. Teğmen’in avukatı İbrahim Yılmaz da kararın iptali için dava açtıklarını söyledi.