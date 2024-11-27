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O teğmene ‘ayna tutma’ cezası

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#Bolu#TEĞMEN#Ayna
O teğmene ‘ayna tutma’ cezası
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 07:00

Bolu Dörtdivan ilçesi Kaymakam Vekili Oğuz Yiğit, 25 Temmuz tarihinde İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etmek istedi. Nizamiye girişinde kaymakamın makam aracı altına aynı tutulma suretiyle kontrol edildikten sonra içeriye alındı. Kaymakam Vekili Yiğit, durumu rapor etti. Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanı Teğmen S.B.S., hakkında soruşturma başlatılarak görevinden alındı. Teğmen hakkında sürdürülen disiplin soruşturması tamamlandı.

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GEREKSİZ İŞLEM

Teğmen S.’nin “Resmi Protokol Kurallarına Aykırı Tavır ve Davranışlarda Bulunmak”tan 3 gün aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Ancak daha önce bir disiplin cezasının bulunmaması, işlenen disiplinsizlik fiili sonucunda bir kamu zararının oluşmamış olması ve personelin herhangi bir kastının bulunmaması nedeniyle verilen ceza “kınama” cezasına çevrildi. Kararın gerekçesinde yapılan incelemede 23 Temmuz 2024 - 25 Temmuz 2024 tarihleri arasında nizamiyeden 27 aracın giriş yaptığı belirtilerek sadece kaymakamlık makam aracının ayna tutulmak suretiyle kontrol edildiği kaydedildi. “Kontrolün gereksiz bir işlem olduğu anlaşılmaktadır” ifadesi yer aldı. Teğmen’in avukatı İbrahim Yılmaz da kararın iptali için dava açtıklarını söyledi. 

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#Bolu#TEĞMEN#Ayna

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