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O tantunici sinek avlıyor... İğrençsin patron

#Tantuni#Kadıköy#Çöp
O tantunici sinek avlıyor... İğrençsin patron

Kadıköy’de çöpteki biberleri ve etleri toplatarak tekrar müşteriye servis ettiren tantunici, büyük tepki topladı. Sosyal medyadaki görüntüler üzerine tantuniciye 500 lira ceza kesildi, ilçe tarım müdürlüğü numune topladı. Dükkân hâlâ açık olsa da her gün önünde müşteri kuyruğu olan tantunici sinek avlamaya başladı.

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İstanbul Kadıköy’de çöpteki yiyecekleri işçilerine toplatarak geri satan Ayla Tantuni’ye ait görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Önceki gün sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, müşterilere servis edilen ancak tabakta bırakılıp yenmeyen biberler, işletme sahibinin isteğiyle tekrar servis edilmek üzere çalışanlara çöpten toplatıldı. Görüntülerde iddiaya göre Ayla Tantuni’nin işletmecisi, “Müşteri tabağına elini bile sürmüyor, ısırmıyor, niye çöpe atalım? Yıkayıp koyacağız” demesi dikkat çekti. İşletmecinin görüntüde çalışanlarını azarlayarak izinlerini iptal ettiği ve “Burayı kendi yeriniz gibi görmediğiniz müddetçe ensenizdeyim. Haftalık izinlerinizi de iptal ediyorum” diyerek bağırdığı da görüldü. Videonun işletme sahibi tarafından diğer şubelere de gönderildiği de öne sürüldü.

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O tantunici sinek avlıyor... İğrençsin patron

NUMUNE TOPLANDI

Görüntülerin medyada yayılmasının ardından Kadıköy Belediyesi zabıta ekipleri işletmeye giderek tutanak tuttu. İşletmeye 500 lira da ceza kesildi. Gıda ve Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri de ürünlerden numune topladı. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri incelemelerin ardından işletmeyle ilgili kararını verecek.

O tantunici sinek avlıyor... İğrençsin patron

‘DERHAL KAPATILMALI’

Görüntülerden önce önünde müşteri kuyruğu oluşan tantunici olaydan sonra iş yapamaz hale geldi. Çalışanlar gün boyunca restoranda müşteri bekledi. Kadıköylüler ise işyerinin kapatılması gerektiğinde hemfikir. Kadıköy’de yaşayan Aylin Gülcek “Görüntüleri izledim. Bizim komşu işletmemiz. Çok şaşırdım. İnsanlar daha oradan yemek yemez. Belediye bu tür yerleri kapatmalıdır” diye tepki gösterdi. Ayla Tantuni’nin çalışanları ise “Olaydan sonra müşterimiz çok azaldı. Üzücü bir olay” dedi.

O tantunici sinek avlıyor... İğrençsin patron

SADECE GÖSTERMEK İÇİNMİŞ

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Görüntülerin çekildiği dükkânda çalışan tantuni ustası ise “Biz yıkayıp koymuyoruz geri. Biz zaten tabaklara 3 tane bırakıyoruz. Patronumuz demiş ki aslında ‘Fazladan bırakmayın ziyan oluyor.’ Bazı arkadaşlar 6-7 tane bırakıyorlar, onun için söylemiştir. Çöpten toplamak yok. Personele göstermek için çekmiş videoyu” diye konuştu.

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#Tantuni#Kadıköy#Çöp

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