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Ayşegül USTA / İSTANBUL
Haber Giriş: 05.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

O taksicinin 2 yıl hapsi istendi

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
O taksicinin 2 yıl hapsi istendi
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İstanbul Beyoğlu’nda 24 Şubat 2020’de taksisine binen Fas uyruklu Chaımae H.’yi (24) yere yatırıp boğazını sıkan, yumruklarla darp eden taksi şoförü Cengiz Kabak (40) hakkındaki iddianame tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede olay sonrası gözaltına alınıp serbest bırakılan Kabak’ın, “Hukuki alacağını tahsil etmek amacıyla yağma yapmak”, “Basit yaralama” suçlarından 8 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Cengiz Kabak’ın şikayetçi olduğu Chaımae H. hakkında ise “Hakaret” ve “Basit yaralamaya teşebbüs suçundan” takipsizlik kararı verildi. 

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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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