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O tahliyenin ayrıntıları

#Osman Çallı#Tahliye#Belçika
O tahliyenin ayrıntıları

Belçika'nın Gent şehrinde eşi ve hamile kız kardeşinin de aralarında bulunduğu dört kadını öldürüp, üç kişiyi de ağır yaraladığı için müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Çallı’nın, Türkiye’de tahliye edilmesi tepki çekmişti. O tahliyenin bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı.

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İşte, yargılama süreci ve tahliyeye ilişkin o detaylar:

BELÇİKA’DA KALSA 2015’TE ÇIKACAKTI: Osman Çallı, suçların tümünü 2004 yılında ve Belçika’da işledi. Bu ülkede yargılandı ve hüküm giydi. Yargılaması beş yıl sürdü. 12 Ocak 2009’da müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı. Çallı, 2004-2013 arası Belçika’da hapis yattı. İade talebi yerine Belçika’da kalsaydı, bu ülkede cezasının infazı iki yıl sonra bitecekti. Osman Çallı, Belçika’da 28 Haziran 2015’te cezaevinden çıkacaktı.

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TÜRKİYE’DE DÖRT AYRI MÜEBBETE ÇARPTIRILDI: TC vatandaşı olan Çallı, kendi talebiyle 2013’te Türkiye’ye iade edildi. Türkiye’de kalan cezasının infazının yapılabilmesi için yasa gereği Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nce ‘dönüşüm’ (uyarlama) yargılaması yapıldı. Belçika yargısının 1 müebbet hapis cezası verdiği Çallı’yı Türk yargısı dört kişiyi öldürme suçundan dört ayrı müebbet ve diğer eylemleri sebebiyle de süreli hapis cezasına çarptırdı.

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LEHE HÜKÜMLER UYGULANDI: Ancak, uyarlama yargılaması sonucunda verilecek cezanın, ilk yargılamayı yapan Belçika mahkemesince verilen bir kez müebbet cezasını geçemeyeceğine dair yasal düzenleme nedeniyle; Çallı’ya eski TCK’ya göre bir tek müebbet hapis cezası verildi. Buna göre infaz hesabı yapıldı.

TÜRKİYE’DE 7 YIL HAPİS YATTI: Çallı, Türkiye’ye 28 Haziran 2013’te iade edildi. Cezaevine girdi. Suç tarihi 2004 olduğu ve cezaların infaz sürelerini uzatan yeni TCK 2005’te yürürlüğe girdiği için sanık lehine olan eski TCK ve infaz hükümleri uygulandı. Eski TCK’ya göre 1 kez müebbet hapis cezası alanlar ömür boyu değil, en fazla 20 yıl cezaevinde kalıyor. Çallı da Türkiye’ye 2013’te iadesinin ardından yaklaşık 7 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 10 Kasım 2020’de, şartla tahliye edildi. Böylece, Osman Çallı, Belçika ve Türkiye’de toplam 15 yıl 2 gün cezaevinde kaldı.

YENİ YASAYA GÖRE TAHLİYE EDİLMEDİ: Çallı’nın tahliyesinin tartışması hâlâ sürerken, önceki gün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, “Tahliyesi uluslararası hukuk ve iç hukuka uygun” açıklaması yapıldı. Başsavcılık açıklamasında, “Adı geçenin infaz işlemleri, lehe kanun ve infaz hukukunun derhal uygulanma prensipleri dikkate alınarak uluslararası ve iç hukuk kurallarına uygun olarak yerine getirilmiş olup, yeni çıkan yasal düzenlemeler doğrultusunda kişinin tahliye edildiğine yönelik yapılan haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır” denildi. 

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#Osman Çallı#Tahliye#Belçika

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