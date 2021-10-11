O tablo gerçek çıktı

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Tokat’ta 16 Haziran 2020’de polis ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ihbarıyla İstanbul’dan kente gelen 4 şüpheliyi takibe aldı. Yakalanan şüphelilerin yanında Prenses Salome ve Yahya Peygamber’in birlikte resmedildiği yağlıboya bir tablo ele geçirildi. 1881 tarihli ve M. Berntzwiller Mai imzası taşıyan eser, incelenmek üzere Ankara Hacettepe Üniversitesi’ne gönderildi. Üniversitenin Sanat Tarihi Bölümü’nde Batı Sanatı Çağdaş Sanat Ana Bilim Dalı uzmanlarınca incelenen eserin orijinal olduğu belirlendi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler S.A., E.A., M.D. ve A.D. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılmıştı. Tablonun orijinal olduğunun tespit edilmesinin ardından şüpheliler hakkında yeniden işlem yapılacağı belirtildi. Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır, hukuki işlemlerin ardından tablonun müzede sergileneceğini söyledi.

MÜZEDE SERGİLENECEK

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Tokat Kültür ve Turizm Müdürü Çakır “Tabloda Yahya Peygamber ve onu zehirleyen kadının resmedildiğini düşünüyoruz. Bir kilise tablosu. Bilirkişi raporunda tablonun sahte değil gerçek olduğu ortaya çıktı. Tablo müzemizde koruma altında. Tabloyla ilgili onarım işlemleri yapılacak. Tarihi eser operasyonuyla ilgili mahkeme süreci devam ediyor. Mahkemede halen dört kişi yargılanıyor” dedi.