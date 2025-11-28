O tabanca ele geçirildi... Aile katliamında komşu tutuklandı

Haberin Devamı

MARDİN Kızıltepe’de Hacı Şeyhmus Can Apartmanı’nın 2’nci katındaki dairede oturan Berna (33) ve Mehmet Kaya (37) çifti ile çocukları Samyeli Kaya (5) 25 Kasım gecesi evde başlarından silahla vurulmuş halde bulunmuştu. Berna Kaya ile kızı Samyeli Kaya’nın cenazeleri Van’ın Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi. Mehmet Kaya’nın cenazesi ise MARDİN Savur ilçesine bağlı kırsal İşgören Mahallesi’nde defnedildi.

1 TUTUKLAMA, 1 GÖZALTI

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede silahın evde bulunmadığı ortaya çıktı. Evde boğuşma izine rastlanmazken, kapıda zorlanma olmadığı da belirlendi. Samyeli’nin cansız bedeninin kanepede, anne ve babasının ise odanın ortasında olduğu olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip tarafından yürütülen çalışmada, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ele geçirildi, ailenin komşusu M.C. gözaltına alındı. M.C. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından ‘delil karartmak’ suçundan tutuklandı. Tutuklanan M.C.’ye yardım ettiği ileri sürülen V.E. de gözaltına alındı.

Ailenin avukatları Nurullah Öner, tutuklanan kişinin sadece ‘delil karartma’ değil, ‘öldürmek’ suçundan da tutuklandığını söyledi.

Gazetecilerin, tutuklanan şüphelinin ifadesine ilişkin sorusu üzerine avukat Seher Acay ise “Silah kendisinde çıktı, silahı saklayanın da kendisi olduğunu zaten söyledi ama ölüme dair bir ikrarı olmadı” dedi.