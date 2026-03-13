O sürücüye 25 yıl istendi

Haberin Devamı

İkiye bölünen otomobildeki Külcü hayatını kaybetti, Andaç yaralandı. 2 çocuk babası Külcü, Ilgın ilçesinde toprağa verildi. Andaç ise tedavisinin ardından tutuklandı. İsmail Andaç’ın kullandığı otomobilin hızı, fren izi olmaması nedeniyle polis ekipleri tarafından kavşaktaki kamera kayıtlarından tespit edildi.

229 KİLOMETRE HIZLA ÇARPMIŞ

Ekipler, Andaç’ın otomobilinin kamera açısına girdiği andan, Külcü’nün aracına çarptığı ana kadarki mesafenin 207 metre olduğu ve otomobilin bu mesafeyi 3.5 saniyede katettiğini saptadı. Bu veriler üzerinden Andaç’ın kullandığı aracın hızının 229 kilometre olduğu hesaplandı. Andaç’ın kazadan hemen önce 2 kez de kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlendi. Ayrıca Andaç’ın kan ve idrar testinde, kannabinoid adlı uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi.

Tutuklu İsmail Andaç’ın, Konya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılanmasına dün başlandı. Andaç, mahkemedeki savunmasında, “Kaza esnasında bilincim yerinde olsaydı, kırmızı ışık ihlali yapmazdım. Bilincim kapalı olduğu için kaza oldu” dedi.

Cumhuriyet savcısı da mahkemeye sunduğu mütalaasında İsmail Andaç’ın ‘olası kastla öldürme’ suçundan 25 yıla kadar hapsini istedi. Tekrar söz alan Andaç, “Keşke ben ölseydim de böyle bir kaza olmasaydı” dedi.

Mahkeme, duruşmayı 7 Nisan’a erteledi.