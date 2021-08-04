O sözlere tepki yağdı
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi de orman yangınlarından etkilenirken çok sayıda ev yandı. Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, yangında evi kullanılamaz hale gelen vatandaşlar için TOKİ tarafından 20 yıl ödemeli konutlar yapılacağını belirterek “Çok eski evi olan vatandaşlar, bunu söylemek doğru değil belki ama keşke bizim de evimiz yansaydı diyecekler” dedi.
Sosyal medyada çok tepki alan sözler üzerine dün ikinci bir açıklama yapan Özeren yanlış anlaşıldığını söyledi. Özeren yazılı açıklamasında “Bugün tamamen iyi niyetimle yapmış olduğum açıklamanın yanlış anlaşılması bizleri derinden üzmüştür” derken gazetecilere de “Canlı yayında yaptığım açıklamaların içinden 23-24 saniyelik bir kısım cımbızla çekilerek linç kampanyasına dönüştürüldü” diye konuştu. ◊ AA