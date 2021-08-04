O sözlere tepki yağdı

Sosyal medyada çok tepki alan sözler üzerine dün ikinci bir açıklama yapan Özeren yanlış anlaşıldığını söyledi. Özeren yazılı açıklamasında “Bugün tamamen iyi niyetimle yapmış olduğum açıklamanın yanlış anlaşılması bizleri derinden üzmüştür” derken gazetecilere de “Canlı yayında yaptığım açıklamaların içinden 23-24 saniyelik bir kısım cımbızla çekilerek linç kampanyasına dönüştürüldü” diye konuştu. ◊ AA

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara