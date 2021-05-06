O sözlere hem tazminat davası hem soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan soruşturma başlattı. Erdoğan, Erdoğdu hakkında ayrıca 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

KİŞİLİK HAKLARI

Avukat Hüseyin Aydın aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen suç duyurusu dilekçesinde, Erdoğdu’nun 4 Mayıs’ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kişiliğini hedef aldığı, asılsız ve mesnetsiz suçlamalarla kişilik haklarını ağır bir şekilde ihlal ettiği belirtildi. Dilekçede, “Aykut Erdoğdu’nun açıklamaları bir bütün olarak Medeni Kanun’un 24’üncü maddesi bağlamında kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu gibi TCK’nın 299’uncu maddesi kapsamında da Cumhurbaşkanı’na hakaret suçunu oluşturmaktadır. Öncelikle adı geçen kişinin paylaşımlarının tümüyle mesnetsiz, bir bütün olarak boş tehditlerden ve ucuz hakaretlerden müteşekkil sığ ve düzeysizdir” denildi. Paylaşımın ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmeyeceği belirtilip ‘hakaret’ suçundan soruşturma talep edildi.

SERT TEPKİLER

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hitap ederek, “Sizi seçimle indirdikten sonra vatana ihanetten yargılanmanız için bütün gücümle çalışacağım” demişti.

Erdoğdu’nun bu sözlerine art arda sert tepkiler geldi. Gelen o tepkilerden bir kısmı şöyle:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “Milletine hizmetle dertlenen Sayın Cumhurbaşkanımız ve ekibini vatana ihanetten yargılamaya heves etmek, milletin hayrına düş dahi göremeyen darbe sevicilerinin Yassıada zihniyetidir. Orası artık Demokrasi Adası’dır.”

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: “Milletin öz evlatları, sizin tüm ahlaksız tehditlerinize, yalanlarınıza, iftiralarınıza ve 5. kol faaliyetlerinize rağmen milletimize hizmet etmeye devam edecektir.”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Cumhurbaşkanımızı ‘vatana ihanetten yargılamaktan’ bahseden seviyesizlik aynı Yassıada zihniyeti gibi kendini ifade etmiş. Biz bu zihniyete karşı demokrasi ve namus nöbetimizi ömrümüzün son nefesine kadar sürdüreceğiz. Milletimiz var olsun.”

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Hamza Dağ: “Ateş olsa cirmi kadar yer yakacak olan sözde siyasetçilerin Cumhurbaşkanımızı yargılama tehditlerine pabuç bırakacak değiliz. Bizim abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan şüphemiz olsun.”

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: “CHP’nin bir siyasi parti olmaktan ve demokratik siyaset zemininden uzaklaştığı uzun zamandır açıkça görülmektedir. Darbe heveslerinden vazgeçmeyen bu yıkım memurları meşru ve seçilmiş devlet başkanını tehdit etmenin bir bedeli olduğunu bilmeliler. ”

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara