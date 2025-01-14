O sorular nasıl yayıldı

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HÜRRİYET, geçtiğimiz günlerde ‘Ortak Sınavlarda Sızma Şüphesi’ haberiyle İstanbul’da bazı okullarda öğrencilerin sınavlardan önce soruları ele geçirdiğine yönelik iddiaları gündeme getirmişti. Haberin ardından İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 6 okulda sınavların iptal edildiğini duyurdu. 6 okulun isimleri açıklanmadı. Görüşünü aldığımız eğitim uzmanı, okul yöneticisi ve öğretmenler bu olayın yaşanmasında okulların başarı kaygısıyla soruları öğrencilere vermiş olabileceğine yönelik şüphelerini dile getirdi:

SORULAR AÇIK GELİYOR

“Ortak sınavların soruları ve cevap anahtarları sınav günü PDF dosyası olarak dijital iletişim kanalları aracılığıyla okullara iletiliyor. Daha sonra sorular okullarda fotokopi makinesiyle çoğaltılıyor. Bu işi de genelde öğretmenler yapıyor. Soruların okula iletilmesi ile sınavın başlaması arasında yaklaşık 2 saatlik bir süre var. Ne oluyorsa işte o iki saat içinde oluyor. Bu tür sızmaların önlenmesi için ortak sınav sorularının tıpkı merkezi sınavlarda ÖSYM’nin yaptığı gibi poşetli ve mühürlü şekilde sınav merkezine gelmesi gerekir. Bu durumda mühürler sınavdan hemen önce açılacağı için zaman darlığı nedeniyle herhangi bir sızma mümkün olmaz.

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HORMONLU NOT İHTİMALİ

Diğer bir ihtimal ise ‘hormonlu notlar.’ Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), okulların YKS’de öne çıkabilmesi için önemli. Bazı okullar bol kepçe notlarla öğrencilerinin yüksek OBP almasını ve YKS’de avantaj sağlamasını hedefleyebiliyor. Öğretmenlerin ve idarecilerin, kendi yöneticileri gözünde başarısız duruma düşmek istememeleri ve yüksek OBP alacak öğrencilerle merkezi sınavlarda başarı elde etme istekleri burada ortak sınavların güvenliği için bir zafiyet yaratıyor.

SORULAR İLKOKUL DÜZEYİNDE

Ortak sınavlarda sorulan soruların çok kolay olduğunun da altını çizmeliyiz. Birinci dönemin ilk sınavları Türkiye geneli yapıldı. O sınavdaki soruları ilkokul öğrencisinin bile çözebileceğini görüyoruz. YKS’de ilk bine girmesini beklendiğimiz öğrenciler ile başarı düzeyi daha düşük öğrencilerin aynı sınava girmesi ortaya başka sorunlar da çıkarıyor.”

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YKS KAYGISI OLABİLİR

Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı Dr. Ömer Kutlu: “Öğretmenleri, çeşitli nedenlerle öğrenciye hak ettiğinden yüksek not vermeye iten sebepler üzerine akademik çalışmalar yaptım. YKS’de çeyrek, yarım puanlar bile binlerce kişinin sıralamasında etkili oluyor. Burada da OBP’nin önemi artıyor. Okullar da bunu bildikleri için öğrenci notlarını artırma yoluna gidebiliyorlar. Soruların sızmasında bu durumun etkili olma ihtimali söz konusu.

NEDEN KOLAY SORU

Ortak sınav sorularının çok kolay ve bilgi temelli olmadığını görebiliyoruz. Galatasaray, İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi gibi okulların öğrencilerinin seviyelerine erişmek çok zor. Onları ayırmak lazım. Ancak edebiyat dersinde öğrencilerin bilgisi; eser, eserin konusu, yazarın onu ele alış biçimi, ana kahraman, yardımcı kahramanlar, toplumsal yaşam biçimiyle eserin ilişkisi, yazarın yetiştiği ortamın eserine yansıması, diğer eserlerle bağlantıları gibi sorularla ölçülmesi gerekir. Oysa ortak sınavda çoban Hasan’ın buzağıları kaybetmesi nedeniyle özür dilemesi gerektiği gibi basit yanıtlara dayalı ilkokul düzeyinde sorular görüyoruz. Kişisel düşünceme göre ortalama bir öğrencinin okuduğunu anlama becerisi zayıf, okuma hızı düşük. Dolayısıyla soruların yanıtsız kalmaması için öğrencilerin önüne kolay sorular gidiyor.”