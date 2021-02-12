O şoföre müebbet+134 yıl
BEŞİKTAŞ’ta 3 Kasım 2019’da, kullandığı halk otobüsünü vatandaşların beklediği otobüs durağına sürerek, 1 kişinin ölümüne, 14 kişinin de yaralanmasına neden olan Necdet Karakuş (34), müebbet hapis ve 134 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Necdet Karakuş ile kazada hayatını kaybeden Yalçın Tahir Billur’un ailesi katıldı. Son sözü ve son savunması sorulan Necdet Karakuş, “Benim olayım bir kazadır. Uykuya daldım. Üzgünüm” dedi.
Mahkeme heyeti, Necdet Karakuş’u, Yalçın Tahir Billur’u kasten öldürmek suçundan müebbet, 14 kişiyi ise kasten öldürmeye teşebbüs suçundan toplam 134 yıl hapis cezasına çarptırdı. Karakuş’un eylem nedeniyle pişmanlık göstermediği gerekçesi ile takdir indirimi uygulanmadı.
‘İÇİMİZE SU SERPTİ’
Kazada hayatını kaybeden Yalçın Tahir Billur’un kızı Tuğba Billur kararın ardından yaptığı açıklamada, “Bizim en azından içimize su serpti. Verilen karardan memnunuz” dedi.
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