O sevgiliye beraat

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İstanbul’da tekstil atölyesinde çalışan bir çocuk annesi Sevcan Demir (31), iki yıl önce evli ve 2 çocuk babası Kenan Daniş’le arkadaşlık etmeye başladı. Çevrelerindekilerin anlattığına göre, Kenan Daniş çok kıskanç biriydi ve sürekli kavga çıkarıyordu. Sevcan Demir 9 Mart 2021 günü oğlunu da yanına alarak Samsun’daki ailesinin yanına gitmeye karar verdiği gün saat 21.00 sıralarında balkondan düşerek hayatını kaybetti. Polisler eve geldiklerinde, “Oğlum seni annesiz bırakıyorum, affet” yazılı bir kâğıt buldu. Kenan Daniş de Sevcan’ın balkondan atladığını iddia ediyordu.

CEZAEVİNDEN TAHLİYE EDİLDİ

Tutuklanan Kenan Daniş’e ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, Kenan Daniş’in suçu işlediğine dair yeterli delil elde edilemediğini belirterek beraatına karar verdi. Kenan Daniş tahliye edildi.