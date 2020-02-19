O ses vapur

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları, vapurlardaki müzisyenlere standart getirmek amacıyla ‘vapur müzisyenliği seçmeleri’ düzenledi. Üç kişilik bir jüri kuran Şehir Hatları, yolculara daha kaliteli müzik dinletisi oluşturmak amacıyla sokak müzisyenlerine çağrıda bulundu. Başvuru yapan 31 müzisyen zorlu jüri karşısında yeteneklerini sergiledi. Daha önceleri isteyen herkesin müzik yaptığı vapurlarda, son üç senedir belediyeden onaylı müzisyenler, yolcularla buluşuyor.



Dün Kadıköy’deki Karaköy-Eminönü vapur iskelesinde gerçekleşen seçmeler öncesinde aday vapur müzisyenleri arasında tatlı bir telaş var. Yaşları 17 ile 80 arasında değişen müzisyenler jürinin karşısına geçmeden önce müzik aletlerini ve seslerini ısıtıyor. Keman sanatçısı Batuğhan Çakmak, Üsküdar Üniversitesi öğretim görevlisi Nazım Çınar ve vapur müzisyenleri koordinatörü Tunç Baydar’dan oluşan jüri tüm müzisyenleri dikkatle dinliyor. Yönlendirici bazen de eleştirel yorumlar yapılıyor. İzlediğimiz seçmeler vapur müzisyeni olmak için geçilen ilk etap. Aynı jüri 24 Şubat’ta da vapurlarda hali hazırda performans gösteren müzisyenleri dinleyecek. Elemeden geçenler yolcularla buluşmaya devam edecek.



YERLER KURAYLA BELİRLENİYOR



Jüride yer alan Tunç Baydar, vapur müzisyeni olmak için koşulları şöyle anlattı: “Adaylarımız öğrenci de olabiliyor, profesyonel de. Bizden ücret almıyorlar, kazançları yolcuların beğenisine göre değişiyor. Müzisyenlerimiz Üsküdar-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş, Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy olmak üzere dört hatta çalışıyor. Her müzisyen üç saat çalıyor. Üç ayda bir çalıştıkları vapur hattı değişiyor. Çalışacakları hatlar kurayla belirleniyor. Sabah dokuzdan sefer bitene kadar müzisyen oluyor.”

ZABITADAN YORULDUK

Lise öğrencisi olan adaylardan Arda Yazıcı ve Furkan Meşe, “Bir buçuk senedir sokak müzisyenliği yapıyoruz. Ancak zabıtalarla yaşadığımız olaylardan çok yorulduk. Bize Kabahatler Kanunu’na uymamaktan dolayı 153 lira ceza yazdılar. Biz de seçmeleri duyarak artık izinli şekilde müzik yapmaya karar verdik” dedi.

EŞİNİ KIZDIRAN NEYZEN SEÇMELERE GELDİ

Seçmelere katılan 45 yıllık neyzen Ferit Yavuz, “Her gün evde en az beş saat müzik yapıyorum, hanım ‘Yeter artık, başım şişiyor’ dedi. Ben de müziğimi vapurda insanlarla paylaşmak istedim” dedi. “Ben de müziğimi vapurda insanlarla paylaşmak istedim” diyen Yavuz, hayatında ilk kez sokak müzisyenliği yapacağını anlattı.