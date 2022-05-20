O saygısız tutuklandı

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İstanbul Küçükçekmece’de yabancı uyruklu bir kişi, 15 Temmuz 2021 ve 10 Nisan 2022 günü park halindeki bir polis aracının üzerine oturarak garip hareketler eşliğinde orta parmak gösterdiği videoyu TikTok hesabından paylaştı.

Paylaşımına orta parmak ve bıçak emojisi de koyan yabancı uyruklu kişinin paylaşımı sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, paylaşımı yapan kişinin Pakistanlı Muhammed Usman Gujjar olduğunu belirledi. Adresi de belirlenen Gujjar, Kartaltepe Mahallesi’nde gözaltına alındı. Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan Gujjar, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurum ve organlarını aşağılama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.