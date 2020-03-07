O savunmaya itibar edilmedi

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, sınavda kopya çekerken yakaladığı, öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019 tarihinde öldürülmüştü. Şenel’i öldüren öğrencisi Hikmet hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. Mahkeme sanık Hikmet’e, ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme suçundan’ ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. Başkan Hasan Şatır, üyeler Nursema Arslan, Fadimana Akyıldız’ın oybirliği ile verdikleri kararın gerekçesi açıklandı.



Kararda, sanığın maktule ile arasında ilişki olduğu yönünde savunmasına ilişkin değerlendirmeler yapılarak, şöyle denildi:



“Savunmasının önceki ifadeleriyle çelişkili olup, dosya kapsamına uygun düşmediği, sanığın değişen bu savunmalarının delillerle desteklenmediği, sanığı suç ve cezadan kurtarmaya yönelik savunmadan ibaret olduğu anlaşılmakla, sanık ve müdafinin maktuleden kaynaklanan sanığa yönelik haksız saldırı veya haksız hareketleri nedeniyle sanığın eylemin meşru savunma veya haksız tahrik altında işlendiğine yönelik savunmalarına başkaca araştırma ve soruşturmaya lüzum kalmaksızın mahkememizce itibar edilmemiştir.”



GÖREVİNİ LAYIKIYLA YAPTI



Kararda Damar’ın kamu görevlisi olduğuna da işaret edilerek, “Maktule gözetmenlik yaptığı sınavda sanığı kopya çekerken yakalayıp hakkında tutanak tuttuğu, öğretim elemanı olarak çalıştığı kurumda görevini hakkıyla sorumlulukları dahilinde yerine getirmeye çalıştığı için sanık tarafından öldürülmüştür” tespiti de yapıldı.