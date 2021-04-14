O savcıya inceleme

Osmaniye Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi’nde önceki gün, iddiaya göre Cumhuriyet Savcısı Mehmet Bülbül, doktor Kemal Gökhan Günel’in odasına girip sırası ve randevusu olmadan muayene olmak istedi. Dr. Günel’in bunu reddetmesi üzerine yaşanan tartışma sonrası, savcının polislere talimatı üzerine doktor ifadeye çağrıldı. Görevli doktor, sekreteriyle birlikte Osmaniye Cumhuriyet Savcılığı’nda ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Konu sosyal medyada uzun süre tartışıldı. Savcı Mehmet Bülbül’ün görevden el çektirilmesi için çağrı yapıldı.

HAKARETTEN SORUŞTURMA

Sosyal medyadaki tartışmalar üzerine Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Osman Tekne yazılı açıklama yaptı. Açıklamada özetle şöyle denildi:

“Nöbetçi doktorun, asıl doktorun izinli olduğunu gerekçe göstererek tedaviden kaçınması üzerine Cumhuriyet Savcısı M.B.’nin kendisini tanıtarak randevusunu hatırlatmasına rağmen nöbetçi doktorun muayene odasından ayrılarak tedaviden kaçınıp güvenlik görevlilerine aşağılayıcı şekilde M.B.’nin dışarı çıkarılması talimatını verdiği, tedavi olmaksızın hastaneden ayrılan Cumhuriyet Savcısı M.B.’nin şikâyeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı’mızca nöbetçi doktor hakkında hakaret suçundan soruşturmaya başlanılmıştır. Nöbetçi doktor, aynı gün başsavcılığımızca şüpheli sıfatıyla ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.”

‘SEN BENİ NASIL MUAYENE ETMEZSİN’

Doktor Kemal Gökhan Günel, yaşadığı olayın tamamıyla savcının nüfuzunu kullanmak olduğunu savunarak “Hasta muayene ediyordum. Sert bir şekilde kapı çaldı, birdenbire içeri bir şahıs girdi. Kendisinin savcı olduğunu söyledi ve muayene etmemi istedi. Ben de içeride hasta varken bu şekilde muayene edemeyeceğimi bildirdim. Durumunu anlattı, sonra kontrolünün geldiğini söyledi. Ben de kendisine muayene, tedavi olduğu ve kendisinin takibinin yapıldığı ilk hekimden muayene olması gerektiğini ilettim. ‘Şimdi senle görüşeceğiz, sen beni nasıl muayene etmezsin’ dedi. Ben ve hemşirem odamdan çıktık. Bir süre sonra geri geldim. Odama girdiğimde savcı bey hâlâ odadan gitmemiş. Sonra ‘Ters kelepçe yapın Emniyet’e götürün’ şeklinde polise talimat vermiş. Polisler geldi. Üstelik ben olay saatinde hastanede nöbetçi doktordum.”

MÜFFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün, HSK Başkanı sıfatıyla, olayın tüm yönleriyle araştırılması için verdiği inceleme izni kapsamında HSK 1. Dairesi’nce, Savcı Mehmet Bülbül hakkında inceleme başlatılırken, dün müfettiş görevlendirildi. Müfettiş incelemesiyle savcının herhangi bir kusurunun olup olmadığı ortaya konulacak. Müfettiş raporunun sunulmasının ardından savcı Bülbül hakkında disiplin işlemi ve ceza verilip verilmeyeceğine HSK karar verecek. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ise savcının şikâyeti üzerine doktor Kemal Gökhan Günel’e ‘hakaret’ suçundan soruşturma yürütülüyor.

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