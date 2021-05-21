O sarıldı, biz ağladık

Afyonkarahisar’da yaşayan Fatma- Mahmut Aktaş çiftinin bebekleri 15 aylık Beril Server Aktaş’ın üzerine kaza sonucu kaynar su döküldü. Vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan Beril bebek, Sağlık Bakanlığı’nın ambulans helikopteriyle Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi’ne götürüldü. Helikopterde korkudan ve canı yandığı için ağlamaya başlayan bebek, Acil Tıp Teknisyeni Mehmet Canko’nun boynuna sımsıkı sarıldı.

‘KUCAĞIMDA 1 SAAT UÇTUK’

Canko, bebeği sedyeye yatırmak istese de boynunu bırakmayınca yaklaşık 1 saat süren yolculukta bu şekilde uçtular. Beril bebeğin, sağlık çalışanının boynuna sımsıkı sarılışını gösteren fotoğraf, sosyal medyada yüzlerce beğeni ve yorum aldı. Acil Tıp Teknisyeni Mehmet Canko, o anları Hürriyet’e anlattı: “Ambulans siren sesleri, helikopter sesi bebeği çok korkutmuştu. Seyahatimiz toplam 1 saat sürdü. Bebeği o esnada monitöre bağlamak için ayırmak istediğimizde dahi boynumu yırtarak sarıldı ve bırakmak istemedi. Biz de inisiyatif alarak cihazlara bağlamadık. Benim çocuğum yok ama o an ‘Kendi çocuğum olsa ne yapardım?’ diye düşündüm. Helikoptere binen çocuklar genellikle ilk 10 dakikadan sonra sakinleşir ve uyurlar. Beril de bir süre sonra uyudu. O uyuduktan sonra da doktorla ikimiz oturup ağladık.”

SAĞLIK DURUMU İYİ

Bebeğin durumunu merak eden Mehmet Canko, iyi haberi de Hürriyet’ten öğrendi. Beril bebeğin tedavisinin ve sağlık durumunun iyi gittiğini öğrenen Canko, rahat bir nefes aldı.

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