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O sapık tutuklandı

#Şişli#Mağaza#Sapık
O sapık tutuklandı

Bir giyim mağazasının çocuk reyonunda çalışan üniversite öğrencisi Kübra S.’ye cinsel tacizde bulunan Enes Çakıl tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul Mecidiyeköy’de bir giyim mağazasında yarı zamanlı çalışan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Kübra S., geçtiğimiz pazar günü, çocuk reyonundaki kıyafetleri düzenliyordu. Bu sırada mağazaya giren Enes Çakıl, genç kızın arkasına geçerek mastürbasyon yaptı. Kübra S., fark edilmemek için elindeki kıyafetleri kullanan kişiden şüphelendi. Mağazanın güvenlik kameralarını inceleyen Kübra S., şüphesinde haklı olduğunu fark etti ve hemen polise şikâyette bulundu.

O sapık tutuklandı

74 KAMERA İNCELENDİ

Polis ekipleri, güvenlik kamerasında yüzü tam olarak seçilmeyen Enes Çakıl’ı çevredeki diğer 74 işyerinin güvenlik kamerası kayıtlarını didik didik izleyerek buldu. Enes Çakıl’ın Kâğıthane Harmantepe Mahallesi’ndeki evine önceki gece operasyon düzenlendi. Evin önünde pusu kuran polisler geç saatlerde eve gelen Çakıl’ı gözaltına aldı. Çakıl, tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderildi.

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#Şişli#Mağaza#Sapık

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