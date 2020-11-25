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Aziz ÖZEN / İSTANBUL
Haber Giriş: 25.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

O sapık tutuklandı

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
O sapık tutuklandı
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Annesiyle birlikte yürüyen Ukraynalı 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Gökmen Dalkıran, dün mahkemede cinsel istismar suçundan tutuklandı.

İstanbul Avcılar’da Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında geçen cumartesi gecesi, havalimanından dönen Ukraynalı kadın ve iki kızı birlikte kaldırımda yürümeye başladı. Bu sırada Ukraynalı annenin kızlarından 12 yaşındaki biri, tacize uğradı. Güvenlik kameralarına da yansıyan taciz olayı ile ilgili polis ekipleri şikâyet üzerine çalışma başlattı. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda çevredeki güvenlik ve MOBESE kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin olayı gerçekleştirdikten sonra aracıyla olay yerinden ayrıldığı belirlendi. Plakayı da tespit eden polis ekipleri, aracın kiralık olduğunu, kiralayan kişinin de Gökmen Dalkıran (36) olduğunu tespit etti.

İŞYERİNDE GÖZALTI

Esenler’de bir işyerinde satış temsilcisi olarak çalıştığı belirlenen şüpheli Gökmen Dalkıran, önceki gün işyerinde gözaltına alındı. Avcılar Çocuk Büro Amirliği’ne götürülen şüpheli Gökmen Dalkıran, tacize uğrayan çocuk ve annesi tarafından teşhis edildi. Şüpheli, daha sonra Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Buradaki işlemleri tamamlanan Gökmen Dalkıran dün Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'çocuğun cinsel istismarı suçu'ndan tutuklandı.

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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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