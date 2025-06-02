O saldırıyı kaydeden gazeteci anlattı: Olayın öncesi var

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İstanbul’da, Marmaray’da iki çocuğunun yanında yumruklu saldırıya uğrayan Deniz Eroğlu’nun yaşadıkları, olay anının TRT Haber program yapımcısı ve sunucusu Fuat Kozluklu tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşılmasıyla Türkiye gündemine oturdu.

Kısa sürede milyonlarca kez izlenen görüntüler kamuoyunda büyük tepki toplarken bazı tepkilerin linç düzeyine varması üzerine videoyu kaydeden Kozluklu “Vicdani borç” diyerek olay anına dair tanıklığını kaleme aldı. Kozluklu, olayın yalnızca görüntülere yansıyan anlardan ibaret olmadığını belirterek yaşananları şöyle anlattı:

“Mesele görüntülerde izlenenden ibaret değildir, kavgaya dönüşme aşamasında bir gazeteci refleksiyle video kaydına başladım. Öncesinde olanları anlatmak gerekiyor. İki çocuğuyla Marmaray vagonuna sanırım Erenköy ya da Bostancı’dan binen beyefendi, kapının kenarında duran ve telefonla konuşan genç hanımefendiye, ‘Niye burada duruyorsun, çocuklarımla girmeye çalışıyorum, zorlandılar. Ya ayakları takılıp sıkışıp düşselerdi’ diyerek çıkıştı.

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DAKİKALARCA SÖYLENDİ

Genç kız ‘Affedersiniz’ karşılığını verdi, özür diledi. Oysa vagona biniş kapısının ortasından rahatlıkla girilebiliyordu. Vagon içi güvenlik kameraları kaydetmiştir diye düşünüyorum. Sürekli toplu taşımayla seyahat ettiğim için çok sık görüyorum, kapının sağında solunda her zaman birileri duruyor maalesef. Kimi bir iki durak sonra ineceği için vagonun iç kesimlerine ilerlemiyor. Kimi de kalabalığa karışmak istemiyor. Ya da yol boyunca dışarıyı görüntülüyor, fotoğraf çekiyor. Ancak bu acı olayın yaşandığı sırada çocuklu beyefendinin geçişini zora sokan bir kalabalık yoktu. Burnu kırılan beyefendi vagona bindikten ve kapılar kapandıktan sonra söylenmeye devam etti. Dakikalarca sürdü bu durum. Sanırım 5-6 dakika...

GENÇ KIZI AĞLATTI

Kapıda duran hanımefendi de ağlamaya başladı. Bunu gören yolcular adama ‘Yeter yahu susun, kapatın konuyu’ diye uyarıda bulundu. Ne yazık ki çocuklarının elini tutan adam susmadı, söylenmeye devam etti. İki kişi de ağlayan genç kızın durumundan hareketle ‘Yeter artık ulan, ne bu kadar büyüttün be’ gibi sözlerle adama doğru yürüdü. Ben de cep telefonumun kamerasını açıp kayda başladım. Tutuklanan kişi, çocuklu babaya Marmaray durağa yaklaştığı sırada ‘Çık dışarı’ dedi ve yumruk atıp vagondan indi. Marmaray hareket etti.”

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İSTASYONDA DEVAM ETTİ

Olayın Marmaray dışında da devam ettiğini belirten Kozluklu, “Diğer genç de söylenerek burnu kırılan adama yanaştı ve onu ittirdi. Taraflar Süreyya Plajı durağında indi. Adamın burnundan oluk oluk kan geliyordu. Herkes şoke olmuştu. Marmaray özel güvenlik elemanları koştu geldi. Burnu kırılan adam kendisine sözlü ve fiziki müdahalede bulunan mavi gömlekli gençten şikâyetçi olduğunu bağırdı. Sonra da kız arkadaşıyla konuşarak uzaklaşan gencin arkasından koşup yumruk attı. Sonrasında Marmaray hareket etti. Tanıklığım bundan ibaret” dedi.