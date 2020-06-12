O saldırgana jet iddianame

Ceylan G.’nin şikâyetçi olması üzerine gözaltına alınan İlgin adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Serbest kalır kalmaz, Ceylan G.’nin yaşadığı sokağa giden İlgin, Ceylan G.’yi darp edip, bıçakla el ve boynundan yaraladı. Mahalle sakinleri Ceylan G.’yi İlgin’in elinden kurtardı. Polis, İlgin’i kullandığı bıçakla gözaltına aldı. İlgin çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

22.5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti MKYK toplantısında, “Nasıl olur, nasıl serbest bırakılır?” diye tepki gösterdiği Nazir İlgin hakkında yürütülen 2 ayrı soruşturma jet hızıyla tamamlandı. Hazırlanan ilk iddianame, şüpheli İlgin’in, hemşire Ceylan G.’ye yönelik 8 Haziran’da gerçekleştirdiği ve tutuklandığı bıçakla yaralama eylemine ilişkin ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İkinci iddianame ise Nazir İlgin’in 6 Haziran’da hemşire Ceylan G.’yi darp ettiği ve adli kontrol ile serbest kaldığı eylemine ilişkin, ‘kasten yaralama’, ‘silahla tehdide teşebbüs’, ‘gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal’ ve ‘tehdit’ 2 yıl 2 aydan 7.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.