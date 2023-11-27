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O saldırgan tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Emniyet#Fatih#Balat
O saldırgan tutuklandı
Çetin AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2023 07:00

İstanbul Güngören’de bir süre önce denetimli serbestlikle cezaevinden çıkan Okan Kocaöz (43), diş tedavisi için 14 Kasım günü öğleden sonra diş hekimi Pelin Can’ın kliniğine geldi.

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Pelin Can, tedavi yapılacak dişin olduğu bölgeye iğne yaptı. Kocaöz, iğne yapıldıktan bir süre sonra birden “Sen benim dudağıma iğne yaptın’ diyerek bağırmaya ve etrafındaki eşyalara zarar vermeye başladı. Pelin Can, yumruk darbelerinden kurtulurken Kocaöz, eline geçirdiği sandalyeyi Pelin Can’a vurdu.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Saldırganın 18 suçtan kaydı bulunan Okan Kocaöz olduğunu belirledi. Yapılan çalışmada Okan Kocaöz, Fatih’in Balat semtinde yakalayarak gözaltına aldı. Kocaöz, emniyette, yaralama, tehdit ve mala zarar verme suçlarından sorgulanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Okan Kocaöz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Emniyet#Fatih#Balat

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