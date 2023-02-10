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O rezidanstan mutlu haber

Güncelleme Tarihi:

#HATAY#Deprem#Rezidans
O rezidanstan mutlu haber
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2023 07:00

Hatay’da gün geçtikçe ortaya çıkan dehşetin boyutu kahrediyor. Bölgeye akın eden Türk ve yabancı kurtarma ekipleri de bir yandan mucizelere imza atmaya devam ediyor.

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Depremin ilk saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu ve Sportif Direktör Taner Savut’un da yaşadığı 250 daireli Rönesans Rezidans da yerle bir olan binalardan oldu. Bölgede AFAD ve AKUT’un yanı sıra, İtalya ve Macaristan’dan gelen arama kurtarma ekipleri de enkaz altında kalan vatandaşların yardımı için seferber oldu. Enkazda cihazlarla keşif yapılarak canlı vatandaşların olduğu tespit edildi ve ekiplere bilgi verildi. Rezidansın enkazında mahsur kalan vatandaşların akrabaları da çalışmaları gözyaşları içerisinde izleyerek umutlu bekleyişlerini sürdürdü.

SARILARAK KUTLADILAR

Ekiplerin zorlu mücadelesi sonrası 81. saatte Fatma Karadeniz (42), sıkıştığı yerden sağ olarak çıkarılıp, ambulansa alındı. Bilinci yerinde olduğu gözlenen kadının kurtarılmasının ardından arama kurtarma ekipleri birbirlerine sarılarak mutluluklarını paylaştı.

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Binadan sağ olarak kurtarılan isimler arasında Hataysporlu Christian Atsu ve Taner Savut’un olmadığı öğrenilirken, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Sabah saatlerinde aynı binadan 2 yaşındaki Elif ile 9 yaşındaki Atilla Eren ve 12 yaşındaki Ege Yılmaz sağ olarak çıkarıldı.

‘CENNETTEN BİR KARE’

O rezidanstan mutlu haber


2012 yılında Antis Yapı tarafından İnönü Bulvarı’nda bulunan 10 bin 500 metrekare arazi üzerine inşa edilen 12 katlı Rönesans Rezidans adlı projenin deprem yönetmeliğine uygun bir şekilde radye temel üzerinde yapıldığı belirtilmişti. Firmanın rezidans için ‘cennetten bir kare’ reklamını kullanılarak satış yaptığı ortaya çıktı.

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#HATAY#Deprem#Rezidans

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