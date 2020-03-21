O reklama şikayet! Ünlülerin sahte koronavirüs hapına yalanlama

Milyonlarca takipçisi olan ünlü isimler "koronavirüsten koruyor" diyerek sahte bir vitaminin reklamını yaptılar. Onlar önerdi, sahte ürüne talep patlaması yaşandı. Oysa koronavirüs için henüz ne aşı ne de ilaç bulunabildi. Aslında başta dünya sağlık örgütü olmak üzere dünyadaki bütün bilim insanları korona virüse çare olacak bir ilacı ya da aşıyı bulmaya çalışıyor.



O yüzden de sözde vitaminin korona virüse iyi geldiği söylemek bunu söylerken de ünlü isimlerin "acaba reklamını yaptığım bu ürün gerçekten de iyi geliyor mu" diye bir saniye bile düşünmeden, kamu sağlığını hiçe saymaları vicdan terazisinde nerde duruyor?



"BİR ÇOK AÇIDAN ZARARLI"

O reklamı yapanlar için Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan da tepki geldi. Prof. Dr. Ceyhan, “Halkın paniğini fırsata çeviren etkisiz ilaçları etkili diye pazarlayan insanları görürüz. Bunların hiçbir tanesi yarar sağlamadığı gibi birçok açıdan da zararlı maalesef” dedi.



SEDA SAYAN 'ECZANEDE SATILIYOR' DEDİ, YALANLAMA GELDİ

Vitaminin reklamını yapan ünlü isimlerden Seda Sayan, “Eczane satışı onaylı bir ilacın tabii reklamını yaparım” derken İstanbul Eczane Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu ise “Asla eczanelerimizde böyle bir ürünümüz yoktur. Çok ciddi boyutta sahtekarlık” yanıtını verdi.



ADRESİ: YALAN DOLAN MAHALLESİ!



Ürünün eczanelerde satışı olmadığı gibi ruhsatı da Ticaret ve Orman Bakanlığı’ndan onayı da yok. Hatta bakanlığın kayıtlarında böyle bir ilaç hiç yok. Dahası ürünü satan firmanın adresinde "yalan dolan mahallesi" ibaresi yer alıyor. Yani ünlüler "yalan dolan mahallesinde" üretilen bir ürünü takipçilerine önerdi.



BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Bakanlık, ruhsatsız ürünün reklamını yapanlara karşı harekete geçti. Firma ile ilgili hem Ticaret Bakanlığı’na hem de RTÜK’e suç duyurusunda bulunuldu. İnternet üzerinden satılan ürünün de toplatılması istendi. O soruşturma kapsamın da ünlüler de mercek altına alındı…