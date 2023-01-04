O poza soruşturma

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Geçen günlerde camide çekilen fotoğraflarını ‘Mutlu yıllar sevgililerim’ notuyla sosyal medya hesabından paylaşan Eda Taşpınar, çok sayıda sosyal medya kullanıcısının tepki göstermesi üzerine fotoğraflarını sildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı cami pozları nedeniyle Taşpınar hakkında, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan re’sen soruşturma başlattı.

MÜŞTERİLER KULLANIYOR

Eda Taşpınar’ın yılbaşı mesajlı cami pozunu, Sultanahmet’teki eski cezaevine yapılan Four Seasons Oteli’nin bahçesindeki Hayyatin-i Hassa Mescidi’nde çektirdiği ortaya çıktı. Saray terzileri bölüğü olarak bilinen Hayyatin-i Hassa bölüğü mensupları tarafından yaptırıldığı için onların adıyla anılan mescit, bina cezaevi olarak kullanıldığı dönemde de dışarıdan gelenlerin ibadetine kapalıydı. Mescit şu anda otelin bahçesinde olduğundan, dışarıdan gelenlerin ibadetine kapalı. Otel müşterileri tarafından ise kullanılabiliyor.



FOTOĞRAF BURADA ÇEKİLDİ

