O polise müebbet istendi

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Kurşunlardan 8'i Hatice Büşra Çetinkaya’ya, 3’ü de yanındaki annesi Güngör Çetinkaya’ya (59) isabet etti. Hatice Büşra Çetinkaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olay sonrası tutuklanan Teke hakkında, ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan’ 5 yıla kadar hapis ve ‘tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’ suçundan da 20 yıla kadar hapis istemiyle, Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Davanın önceki gün görülen 6’ncı duruşmasında savcı mütaalasını verdi. Savcı, sanık Teke'ye müebbet hapis cezası verilmesini istedi. Savcı, Güngör Çetinkaya'yı da yaralayan sanığa kasten öldürmeye teşebbüs suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Sanık Teke'nin kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ise beraatını istedi. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.