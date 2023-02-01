‘O piti piti karamela sepeti’yle aday bulabilirler

Haberin Devamı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada gündeminde Millet İttifakı’nın adayı ve MHP’den ayrılanlarla ilgili konular vardı. Bahçeli özetle şunları kaydetti:

BIYIĞINI KESİP AYRILANLAR VARMIŞ

“Yüzümüzü kızartacak bir yanlışımız, verilemeyecek bir hesabımız da olmamıştır. Bizi meşgul edip, siyaseti sokak dedikodusuna çeviren, davamızın iffetine çamur atmaya kalkışan, bozkurdu çakala boğdurmak için fırsat kollayan ahmaklara en küçük geri adımımız söz konusu olursa diyorum ki gök girsin, kızıl çıksın. Kötüleri ve kötülükleri unutursak kanımız kurusun. Hepsine birden de meydan okuyorum. Etrafımızda dolaşanları görüyoruz. Zehir ve zillet saçanları anbean takip ediyoruz.

Fitne yayan siyasetçileri, sözde gazetecileri, sosyal medya farelerini, ülkeden korkakça kaçmış şerefsizleri, FETÖ’cü hainleri, dış bağlantılı casusları rezil rüsva etmek için uygun zamanı bekliyoruz. Bize kan sıçratmak isteyenlerin alayının elinde şehitlerimizin kanı vardır.

Haberin Devamı

Kiralık anket şirketleri Amasya’ya baktınız mı? Henüz yeni başlıyoruz, alayınızı birden çılgına döndüreceğiz. Bıyığını kesip ayrılanlar varmış, manen aramızda olmayanlarla zaten ilgilenecek değiliz. Damarımıza basanlarla, kurumsal kimliğimize organize şekilde saldırı yapanlarla yerin yedi kat dibine inseler de hesaplaşacağız.

KISA-UZUN ÇÖP ÇEKİLİŞİ

(Altılı Masa) Bu gidişle seçimlere bir gün kala da cumhurbaşkanı adayının kim olacağını tartışıyor olurlarsa şaşırmayacağız. Karar veremiyorlarsa noter huzurunda kurayla tespit etmeleri de bir seçenek olarak önlerinde durmaktadır. Buna akılları yatmıyorsa kısa ve uzun çöp çekilişi yapmak suretiyle adaylarını çıkarabilirler. Bu da olmazsa ‘o piti piti karamela sepeti’ tekerlemesiyle adaylarını bularak ilan edebilirler. Buna yanaşmıyorlarsa, Beyaz Saray’a telefon edip Biden’ın talimatını alarak karşımıza çıkarlar.

(İsveç’in durumu) İsveç’in NATO üyeliğinin derin dondurucuya alınmasından yanayız. Finlandiya’nın NATO üyeliğinin makul olduğu hususunda Sayın Cumhurbaşkanımızla aynı görüşü paylaşıyoruz.”