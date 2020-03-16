O ölümler böyle geliyor

Antalya’da aşırı yüklü kamyonetin üzerinde oturan kişinin tehlikeli yolculuğu, görenleri şaşkına çevirdi. Önceki gün akşam saatlerinde, Yüzüncü Yıl Bulvarı yolunda giden, yükle birlikte yüksekliği yaklaşık 4 metreyi bulan kamyonette, yüklerin üzerinde oturan bir kişi, yürekleri ağızlara getirdi. Hiçbir güvenlik önlemi olmadan yüklerin üzerinde oturan ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken kişi, diğer sürücülerin cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi. Aşırı yük ve güvensiz yolculuk nedeniyle trafikte tehlike saçan kamyonet, diğer sürücülerin ve çevredekilerin bakışları arasında yoluna devam etti.



CANLARINI HİÇE SAYDILAR



Kırıkkale’de tüm uyarılara ve güvenlik tedbirlerine rağmen raylar üzerinde çocukların yaptığı tehlikeli yürüyüş, objektiflere yansıdı. Tüm uyarı ve güvenlik tedbirlerine rağmen, Doğu Ekspresi ve yük trenlerinin geçiş yaptığı tren raylarında canlarını hiçe sayan çocuklar, oynamaya ve yürümeye devam etti.



